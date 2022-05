El atomizador de agua para el hogar de Dacenica Emprendedores de Hoy

El atomizador de agua se presenta como una de las mejores soluciones para ahorrar agua y energía. Se trata de una pequeña pieza que se coloca en los grifos y que tiene la función de ayudar a usar solo el agua que realmente se necesita.

En la actualidad, este producto está siendo muy demandado para el uso doméstico por sus innumerables beneficios, ya que se puede colocar en los grifos de los lavabos, los fregaderos, los bidés, etc. Para adquirirlo se puede acudir a lugares como Dacenica, tienda online con sede física en Madrid, España.

¿Por qué optar por un atomizador de agua? El uso irracional de agua a nivel doméstico es una problemática que en la actualidad afecta a todo el mundo y que ocasiona consecuencias negativas como, por ejemplo, sequías que perjudican a los seres vivos, a la agricultura, a las industrias y a otros sectores. A ello se le suma las pérdidas en las redes públicas a raíz de fugas, roturas y averías. Por fortuna, hoy en día, hay muchas personas que han ido tomando conciencia y que están acudiendo a productos como el atomizador de agua.

El atomizador es capaz de disminuir significativamente el caudal de agua que sale por los grifos, permitiendo economizar litros del vital líquido por minuto. Esto, a su vez, implica un ahorro de entre 40 y 60 % del dinero en lo concerniente a las facturas por el servicio.

El pequeño utensilio, también conocido como perlizador o aireador, tiene la gran ventaja de que se puede colocar en todas las áreas del hogar, para evitar el despilfarro de agua mientras se realizan las labores en la cocina y/o en el lavabo.

Tipos de atomizadores de agua disponibles en Dacenica En la tienda Dacenica, se pueden encontrar varios tipos de atomizadores de agua 100 % de metal EcoBrass que se amoldan a las diferentes necesidades y requerimientos. Los atomizadores son válidos para prácticamente todos los grifos existentes en el mercado actual y de instalar de una forma muy práctica y sencilla por uno mismo.

La gama de atomizadores incluye los modelos Dual Flow, Spray y Dome®, este último recomendado para áreas públicas. Para uso doméstico, se puede apelar al Dual Flow de doble caudal con tecnología patentada, con el que es posible ahorrar 98 % de agua sin perder funcionalidad. Este tiene un coste de 32,23 euros (IVA no Incluido) Por su parte, el atomizador en SPRAY, que es una excelente opción para los lavabos tiene un coste de 26,45 (IVA no incluido) y garantiza un 85 % de ahorro.

Cabe destacar que los productos de Dacenica son 100 % libre de plomo y de plástico.



