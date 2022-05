The Indian Face y su original colección de gorras trucker deportivas Emprendedores de Hoy

Una prenda que además de ser un accesorio que marca estilo, es también muy funcional, es la gorra. En este sentido, protegen contra el sol y otras condiciones climáticas.

En cuanto a los modelos en tendencia, las gorras trucker deportivas, también conocidas como gorras camioneras o de rejilla, destacan entre las más buscadas actualmente. Su estilo inspirado en los choferes de camión de los años 80 y 90 representa el mayor atractivo. En este sentido, The Indian Face, una marca española, ha popularizado estos modelos en el mercado internacional, posicionándose en países vecinos como Francia.

La popularidad de las gorras trucker deportivas de The Indian Face en Francia Una de las razones por las cuales The Indian Face arrasa en el mercado francés es su amplia clientela, ya que las gorras trucker deportivas son unisex, es decir, están pensadas para hombres y mujeres por igual.

Asimismo, los modelos se diseñan para personas que llevan a cabo deporte de alto rendimiento. Los deportistas que practican ciclismo, running, atletismo y otras disciplinas de montaña y agua son los principales compradores. Por su parte, los aventureros y quienes hacen ejercicio en espacios urbanos, también prefieren la comodidad de estas piezas.

Asimismo, el alcance de la firma se debe a su asociación con otras marcas. Las gorras trucker de Sport Instict, Hanukeii y Animal Soul también son vendidas por la tienda en su sede francesa.

Características de las gorras trucker deportivas de The Indian Face Como todas las gorras trucker deportivas, los modelos de la marca tienen una estructura de tela de malla en la parte posterior, la cual aporta frescura y permite la circulación del aire. Este elemento incluye un cierre de botones tipo snapback, ideal para adaptarse a los diferentes tamaños de cabeza.

La corona, identificada con el logotipo de la marca y su lema oficial “Born to be free”, está separada de dicha malla por un botón. Las viseras son rígidas y curvas, ofreciendo una mayor protección contra el sol. Además, La costura en 5 paneles y la calidad de los acabados de estas gorras trucker deportivas garantizan la comodidad que los clientes necesitan para afrontar sus actividades.

Los ejemplares suelen estar compuestos de 60 % algodón y 40 % poliéster. En cuanto a estilos, las gorras se dividen en ofertas de uno, dos o tres colores. En los productos de un solo color es predominante el negro, mientras que en las modalidades mixtas, hay más variedad y se encuentran tonos azules, blancos, mostazas y vino tinto.

Francia es uno de los mercados más importantes de The Indian Face, no obstante, la marca también destaca en más de 30 países donde se vende sus productos.



