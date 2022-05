La nueva revolución de los muebles sostenibles con redes de pesca recuperadas del mar Emprendedores de Hoy

Reducir el impacto ambiental y controlar la contaminación ha sido una de las premisas de múltiples compañías en la actualidad. Por esta razón, cada vez más personas se unen al desarrollo de acciones que permiten operar de una manera más amigable con el planeta.

La industria de los muebles no ha sido la excepción, siendo una de las más destacadas Gravity Wave, una compañía especializada en la fabricación de muebles sostenibles. Estos son elaborados con redes de pesca como una alternativa innovadora y favorable no solo para el medioambiente, sino también para el sector de la arquitectura e interiorismo.

De residuos plásticos a muebles ecológicos de diseño Gravity Wave se ha consolidado como una de las empresas más innovadoras en materia de diseño, ya que se ha enfocado en proporcionar opciones ecológicas y atractivas para la decoración de hogares a las compañías dedicadas a este sector.

Bajo el lema “amueblar el futuro con materiales reciclados”, Gravity Wave abarca el mercado decorativo con productos dirigidos a estudios de arquitectura e interiorismo. Es decir, su proceso de comercialización se encuentra enfocado a los profesionales en esta industria, así como también a empresas que buscan dar un toque de mayor sostenibilidad a sus oficinas y, a su vez, a entidades públicas que quieren transmitir una imagen de responsabilidad ambiental en su compañía.

En este escenario, Gravity Wave se ha consolidado en el ámbito de la decoración de espacios para múltiples empresas e instituciones.

A pesar de que actualmente esta compañía se enfoca en un modelo de negocio B2B, se encuentra trabajando para llevar sus productos directamente al consumidor.

Ya son varias las empresas que apuestan por el material Gravity Wave para la fabricación de diferentes muebles y piezas de decoración. El Ayuntamiento de Calpe es un ejemplo de entidad pública que apostó por la instalación de letras de la ciudad como insignia de sostenibilidad. Otro ejemplo es el de Blue Banana que incorporó en su nueva tienda de Valencia el material Gravity Wave como parte de su decoración. La empresa de escritorios de diseño, Faberin combinó madera sostenible con el acabado formentera de Gravity Wave en su nuevo escritorio Eleanor. Y, Parador El Saler hizo más sostenibles sus instalaciones incorporando mesas Gravity Wave. Estos son solo algunos ejemplos de las diferentes posibilidades que se pueden crear con este nuevo material salido del mar.

Una de las firmas pioneras de muebles sostenibles en España Enfocados en poner fin a la contaminación, los especialistas de Gravity Wave han destacado por crear un impacto positivo en la sociedad, presentando para ello una alternativa sostenible. Por esta razón, se han centrado en usar el plástico reciclado como el material del futuro.

El plástico, como material reciclable, se ha caracterizado por su facilidad de fabricación y para dar forma, por eso los diseñadores de mobiliario sostenible de Gravity Wave disponen de numerosas alternativas de mobiliario de oficina en cualquier tipo de empresas.

El efecto mármol de este material permite aportar a los espacios de gran atractivo, durabilidad y resistencia.

Los próximos pasos de la compañía se mantienen en generar alternativas sostenibles. Por esta razón, el Departamento de Investigación y Desarrollo de la empresa trabaja continuamente para hacer uso de las redes de plástico extraídas del fondo marino, de diferentes maneras que permitan acelerar la disminución de la contaminación ambiental.



