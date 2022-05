Élite Capilar inaugura su clínica en Villena especializada en injerto capilar Emprendedores de Hoy

El cuidado de la estética y la salud están íntimamente relacionados con el bienestar de las personas. Por esto, el cabello es muy importante para quienes desean tener una autoestima elevada, así como un aspecto juvenil y con personalidad.

No obstante, la caída del cabello puede atentar contra la imagen, por lo que recurrir a centros especializados en tratamientos capilares como Élite Capilar resulta una necesidad. Esta firma, que inaugura una nueva clínica en Villena, es una referencia en terapias de injerto capilar y cuenta con sucursales en Benidorm y Elche.

Tratamientos capilares en Villena, de la mano de Élite Capilar La caída del cabello no se produce de un día para el otro, sino que sucede progresivamente mediante la pérdida de más de 100 cabellos por día. Los primeros síntomas que puede sentir una persona que sufre alopecia son el cuero cabelludo irritado, grasa o caspa recurrente, presencia de cabellos en las almohadas y caída del pelo en las sienes, entre otros. Ante estas alarmas, es recomendable acudir a un profesional capacitado que pueda dar un diagnóstico certero del caso, ya que pueden existir factores hereditarios, de estrés físico o emocional e incluso procedimientos médicos que influyan en esta problemática.

Élite Capilar, a través de sus 3 clínicas especializadas, ofrece una amplia variedad de tratamientos capilares que se adaptan a las necesidades de cada paciente. Para quienes necesiten fortalecer sus folículos pilosos, por medio de una mejor irrigación sanguínea, se puede practicar la mesoterapia capilar. Asimismo, la firma realiza el injerto capilar zafiro FUE, que consiste en la extracción individual de folículos, con cicatrices mínimas y un resultado mucho más natural.

Rejuvenecimiento inmediato mediante injerto capilar El microinjerto capilar es una cirugía poco invasiva y ambulatoria en la que los cabellos se seleccionan de la parte posterior y lateral de la cabeza, ya que genéticamente no son afectadas por la alopecia androgenética. Los primeros resultados de la intervención se observan tres meses después de realizarla.

En ese intervalo de tiempo, los folículos pilosos se asientan y comienzan a crecer de manera débil. Con el paso del tiempo, aumentarán su grosor y densidad, luciendo similares a los cabellos del área tratada. Por lo tanto, los nuevos cabellos se mantendrán definitivamente en la zona en la que se implantaron, mejorando la calidad de vida y el aspecto de los pacientes.

De esta manera, a través de su nueva sucursal en Villena, Élite Capilar proporciona un servicio transparente, profesional y confidencial para cuidar no solo el cabello de las personas, sino también su bienestar.



