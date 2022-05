LinkMusic, una plataforma que da voz a artistas emergentes Emprendedores de Hoy

martes, 3 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

La digitalización ha cambiado la industria musical, democratizando la mayoría de sus procesos.

Gracias a las nuevas tecnologías, este sector ofrece la oportunidad de explorar, conocer y decidir qué música escuchar, de un modo más exclusivo y personal. Las diferentes plataformas en streaming han hecho de la música una actividad mucho más cómoda y reconfortante. Además, no deben obviarse las oportunidades que esta nueva industria está ofreciendo a artistas emergentes, los cuales tienen muchas más facilidades a la hora de introducirse en este mundo.

Cada vez hay más iniciativas dedicadas a visibilizar músicos desconocidos. En este sentido, LinkMusic, una plataforma musical para el descubrimiento de nuevos grupos, se establece como un altavoz para aquellos aficionados que pretenden ganarse un sitio en este sector tan competitivo.

Una plataforma enfocada en la promoción de nuevos artistas Esta atractiva plataforma digital es un canal de comunicación que reúne a músicos, salas, promotores y aficionados en un solo espacio. Su propósito es promover la expansión de nuevos artistas y conquistar el corazón de aficionados que se abren a nuevas propuestas. La música independiente es una alternativa que llama la atención de personas con un oído más crítico y curioso, para los cuales, los medios de música comercial no resultan tan satisfactorios.

La propuesta es una poderosa base de conexión para que bandas y grupos emergentes, programadores de salas y managers establezcan relaciones que resulten rentables para su crecimiento y negocio. Asimismo, cabe mencionar que los oyentes no son menos importantes en este espacio, al contrario, tienen voz y voto. Su navegación es la que estimula el flujo y difusión de los artistas para que la comunidad los conozca. El diseño de la plataforma tiene parte de red social permitiendo a los usuarios valorar, recomendar el contenido, seguir a músicos, salas, promotores y estar informado de todas sus novedades.

Conocer nuevos grupos de manera sencilla LinkMusic permite tener un perfil profesional, integrando en una única URL toda la información para que sirva como carta de presentación a músicos y bandas. LinkMusic es un marketplace especializado en música, flexible y muy dinámico.

Música en vivo, agenda de conciertos, promoción de eventos, evaluación de contenido, creación de grupos y comunidad, descubrimiento de nueva música, alianzas y conexión rentable entre músicos es lo que hace de LinkMusic una excelente alternativa para el posicionamiento y crecimiento de grupos y bandas emergentes.



