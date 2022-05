Oceanman, el Campeonato Mundial de Natación en Aguas Abiertas presentado por Alpine Headway Ibérica SL Emprendedores de Hoy

martes, 3 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

El circuito internacional de natación en aguas abiertas Oceanmanpresentado por Alpine Headway Ibérica SL tendrá lugar el próximo 12 de junio en Vilanova i la Geltrú, Barcelona. Esta competición realizada en países como Colombia, Indonesia, Grecia, Ecuador, Rusia, Suiza, Francia, Tailandia, Ucrania, Chipre y México se desarrollará en 5 categorías y reunirá a nadadores especialistas en aguas abiertas y a no profesionales en una paradisíaca localización a orillas del Mediterráneo.

Modalidades de competición En esta fecha del campeonato mundial, los aficionados de la natación podrán medirse con las grandes estrellas de la disciplina a través de cinco modalidades. La primera de ellas es la categoría Oceanman, que empezará a las 7.30 horas desde Segur de Calafell, tendrá un recorrido de 10 kilómetros hasta la playa de Ribes Roges y contará con un máximo de 400 participantes. La segunda carrera será la Half Oceanman, en la que 300 nadadores saldrán a las 9 horas desde Cubelles, en un trayecto de 5 kilómetros.

Por otro lado, la modalidad Sprint, que admite 300 deportistas, tendrá como punto de partida la playa de Ribes Roges y un recorrido de 1,8 kilómetros. En tanto, a las 12 horas desde la misma playa, 200 niños competirán entre sí a lo largo de 500 metros en la Oceankids. Finalmente, el cierre del evento se dará a partir de las 12.45 horas con la categoría Oceanteam.

Los nadadores tendrán a su disposición una gran variedad de servicios El Campeonato Mundial de Natación en Aguas Abiertas Oceanman cuenta con el personal idóneo para satisfacer todas las necesidades de los atletas. Una de las más indispensables es la seguridad y la salud de los participantes. En este sentido, la organización garantiza un servicio de socorristas en caso de accidentes en el agua, servicios médicos y de asistencia con alimentos y bebidas. Asimismo, ofrece áreas donde los nadadores pueden recuperarse y descansar después de la competición.

Para garantizar la seguridad de todos los participantes, estos contarán con un seguro civil y un seguro de accidentes. Además, el staff corteja a los concurrentes con un paquete de bienvenida que incluye un bolso para guardar la ropa y los dispositivos electrónicos, un gorro de natación y una camiseta. A su vez, se presta el servicio de guardarropa y de transporte a los puntos de salida para las categorías Oceanman y Half Oceanman.

Cabe mencionar que los competidores menores de 18 años deben asistir con la autorización de sus padres o tutores, ya que de lo contrario no podrán participar en la carrera.

Para todos los amantes de la natación en aguas abiertas, esta es una excelente posibilidad de probar sus condiciones ante los mejores nadadores del planeta y de disfrutar de un acontecimiento de gran magnitud para este deporte.



