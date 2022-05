Los Administradores de sociedades mercantiles deben formular las Cuentas Anuales Emprendedores de Hoy

martes, 3 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Toda sociedad, sea anónima, de responsabilidad limitada o de otro tipo, tienen la responsabilidad de acogerse a la ley de Obligación para los Administradores y de formular cuentas anuales antes del transcurso de tres meses desde el cierre de su ejercicio económico. De lo contrario, pueden caer en penalizaciones económicas, haciéndoles responsables con su patrimonio personal de las deudas sociales.

Al respecto, contar con un equipo de especialistas puede ayudar a evitar las multas administrativas. MZG Asesores dispone de un equipo multidisciplinar de profesionales que ofrecen asesoramiento en materia contable, fiscal y jurídica a todo tipo de empresas que necesitan estar al día en sus obligaciones legales y financieras.

¿En qué consiste la formulación de cuentas anuales en la administración de sociedades? Las cuentas anuales son un conjunto de documentos contables y descriptivos de las actividades que realiza una sociedad durante un ejercicio establecido y que luego son sometidos a aprobación o rechazo de la Junta General de toda sociedad.

La normativa establece que los órganos de administración de sociedades tienen la obligación contable de preparar las cuentas anuales y convocar durante los seis primeros meses de cada ejercicio a una junta de socios para la aprobación o rechazo del informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados. Una vez que se ha establecido un acuerdo entre los administradores, estos disponen de un mes para introducir los documentos en el Registro Mercantil.

De acuerdo a la ley, aquellas compañías que cierren el ejercicio con pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a la mitad del capital social, deben disolverse, a no ser que el capital aumente. En estos casos, los socios deben convocar a una Junta General de Socios, para que se establezca una disolución en un plazo de dos meses. De no hacerlo, los administradores deberán asumir las deudas sociales que nazca después de la separación. Por todo ello, las sociedades deben asesorarse adecuadamente en materia financiera, prestando especial atención a la hora de elaborar las cuentas, sin que sean aprobadas en el mes de junio.

Empresa con amplia experiencia en el asesoramiento fiscal MZG Asesores se ha consolidado como un despacho de asesoría fiscal, laboral y contable referente en Madrid. Esto se debe a que la firma está conformada por abogados de empresa con amplia experiencia en el ámbito fiscal y jurídico, lo que les permite tener una visión global y realista de las necesidades que tienen las compañías y empresarios.

Los profesionales ofrecen asesoría jurídica integral relacionada con el derecho mercantil, derecho civil, derecho administrativo y derecho laboral. Asimismo, dominan las nuevas normativas y ofrecen un servicio profesional, claro y cercano que le ofrece a sus clientes la tranquilidad de que sus asuntos están en buenas manos.

Sus servicios son integrales y están dirigidos para todo tipo de empresas; desde pymes, autónomos y startups, hasta grandes organizaciones españolas o que tienen relaciones comerciales con países como Reino Unido y Portugal.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.