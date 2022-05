Fenelux Eficiency, Windows & Leds sobre todos los beneficios que aporta la instalación de ventanas de PVC en el hogar Emprendedores de Hoy

lunes, 2 de mayo de 2022, 17:51 h (CET)

El PVC es un material altamente resistente, ligero y versátil, muy común en la fabricación de tuberías, persianas, ventanales, puertas, vehículos y hasta en mobiliario. Se trata de uno de los tipos de plástico más utilizados en territorio español.

Fenelux Eficiency, Windows & Leds es una empresa de ventanas de PVC en Asturias, la cual se encarga de la implementación de policloruro de vinilo en piezas de arquitectura para así garantizar un buen aislamiento térmico. Con las ventanas de PVC de Fenelux se obtiene, además, una disminución de la presencia de gases tóxicos en los espacios y acabados con gran resistencia solar.

Beneficios de las ventanas de PVC Las ventanas de PVC son fabricadas con materiales que no van en contra del medioambiente y que se pueden adecuar incluso en entornos muy húmedos. Esta característica hace que estas piezas, además de ofrecer una vida útil durante muchos años, generen un ahorro energético significativo por los beneficios que ofrece el aislamiento en las viviendas. Tal aislamiento las convierte en un aliado excelente para mantener una temperatura agradable dentro de la estancia en cualquier época del año.

Las ventanas de PVC También aislan el sonido, una gran ventaja para las familias que quieren descansar o no oír ruidos molestos durante su estancia en el hogar. Asimismo, la técnica utilizada en la fabricación de ventanas de PVC permite que estas se adapten fácilmente a cualquier espacio de casa. Además, el PVC es un material muy económico e, incluso, puede copiar otros materiales usados para la elaboración de ventanas, como la madera.

Las ventanas de PVC y la eficiencia energética Cabe destacar que tal vez uno de los beneficios más relevantes que tienen la instalación de ventanales de policloruro de vinilo en el hogar es el ahorro de energía que proporcionan y, por ende, la protección medioambiental que otorga. Por esta razón, Fenelux Eficiency, Windows & Leds respalda la transformación de las residencias con ventanas bien fabricadas y que realmente aporten su grano de arena en la sostenibilidad ambiental y económica de las viviendas.

Fenelux se preocupa para que las ventanas de PVC no solamente sean funcionales, sino que contribuyan a mejorar la estética en cada rincón. Fenelux Eficiency, Windows & Leds es la empresa que fabrica ventanas y otras piezas arquitectónicas con materiales como el PVC, un plástico más amigable con el medioambiente, económico, que no necesita mantenimiento constante y que perdura más que otros materiales para la construcción.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.