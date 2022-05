En Kinet, son profesionales en fisioterapia de suelo pélvico y embarazos Emprendedores de Hoy

lunes, 2 de mayo de 2022, 17:46 h (CET)

A causa del paso de los años, por un accidente o enfermedad o por falta de actividad física, el cuerpo sufre dolores que pueden ser difíciles de tratar, puesto que los medicamentos, en algunos casos, no hacen el efecto que se espera para tratarlos.

Kinet es un centro de fisioterapia en Chamberí, Madrid, que está especializado en fisioterapia de suelo pélvico y embarazo. Este centro dispone de fisioterapeutas expertas en disfunciones del suelo pélvico, las cuales tratan y orientan a la mujer en todas las fases de su vida. También tratan disfunciones en hombres, ya sea postquirúrgicas o por problemas derivados del suelo pélvico.

Este centro cuenta con tecnología de vanguardia como complemento a los tratamientos que realizan los fisioterapeutas. También son expertos en terapia manual ortopédica y osteopatía, donde realizan tratamientos en todo el sistema musculoesquelético.

Razones para asistir a un centro de fisioterapia Cuando surge un dolor crónico en el cuerpo o una lesión por causa de un accidente o la práctica de un deporte que puede llegar a afectar la calidad de vida, es conveniente acudir a un centro de fisioterapia moderno, donde implementen tecnología punta y presten un servicio al cliente de calidad, para atender el problema de salud que se puede presentar en las articulaciones u otras partes del organismo.

Kinet afirma que unos de los principales motivos por el que asisten los pacientes a sesiones de fisioterapia es para reducir el dolor generado por la inflamación en las articulaciones, molestias que son comunes en personas de todas las edades, aunque tienden a incrementarse con el paso de los años. Con la fisioterapia, también se busca evitar la realización de procedimientos quirúrgicos y aumentar, a través de diversos ejercicios físicos, la flexibilidad y movilidad del sistema musculoesquelético.

Kinet, fisioterapia en el suelo pélvico Diferentes ligamentos y músculos forman parte del suelo pélvico, que es la parte del cuerpo que se encarga de sostener a órganos como el útero, el recto, la uretra o la vejiga. El suelo pélvico se puede ver afectado porque no se fortalece, porque ha sufrido una lesión o por otras razones, como los partos naturales, las cesáreas, el estreñimiento o la tos crónica. Cuando llegan los problemas en esa zona del cuerpo, también pueden aparecer patologías como la incontinencia fecal, urinaria o un dolor pélvico crónico.

Por estos motivos, recurrir a especialistas expertos en el tratamiento del suelo pélvico como Kinet es fundamental. Estos, a través de los procesos fisioterapéuticos que implementa de forma manual y a través de técnicas como la electroterapia, puede ayudar de manera personalizada a los pacientes que desean minimizar o eliminar las molestias generadas por un dolor crónico o una lesión.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.