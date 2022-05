¿Qué ventajas tiene obtener la nacionalidad española? Emprendedores de Hoy

lunes, 2 de mayo de 2022, 16:30 h (CET)

Los plazos y requisitos para pedir la nacionalidad española son una preocupación común en muchos inmigrantes que, desde hace tiempo, viven en España.

Quienes la consiguen gozan de ventajas como poder acceder a empleos públicos, participar en oposiciones y no tener que tramitar más permisos de residencia. Además, cuando una persona está reconocida como española, tiene el derecho a trabajar y viajar por los demás países de la Unión Europea sin restricciones. De la misma manera, cuenta con ventajas para poder ingresar en los Estados Unidos sin la necesidad de realizar la petición de un visado.

Según informa el despacho Martínez Caballero Abogados, especialistas en derecho de extranjería, la norma general dice que la nacionalidad se puede tramitar cuando alguien lleva 10 años residiendo en España, de forma legal y continuada.

¿Cuáles son las excepciones a la norma general para pedir la nacionalidad? En algunos casos, los plazos de presentación para pedir la nacionalidad se acortan considerablemente. Por ejemplo, las personas que hayan obtenido la condición de refugiado lo pueden hacer a los 5 años. A su vez, los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o quienes sean de origen sefardí solo necesitan 2 años de residencia legal para empezar el trámite.

Además, los nacidos en territorio español, los que no ejercieron debidamente el derecho a la nacionalidad por opción y los casados con un español o española, entre otros casos, pueden solicitar la nacionalidad española después de un año de residencia en el país.

Estar viviendo en España desde hace 1, 2, 5 o 10 años no es el único requisito. Los solicitantes deben ser mayores de 18 años o estar emancipados.

Los mayores de 14 años deben estar asistidos por un representante legal como los especialistas en derecho de extranjería que integran el equipo de Martínez Caballero Abogados.

Las dos pruebas que se deben pasar para acceder a la nacionalidad española En el año 2015, se firmó el decreto que, a día de hoy, regula el procedimiento para adquirir la nacionalidad española. Como regla general, se estableció que todos los solicitantes deben realizar dos pruebas, la de los conocimientos constitucionales y socioculturales y la de conocimiento del idioma español.

Los nacionales de un país en el que el castellano es la lengua oficial están exceptuados del segundo examen. Asimismo, el Ministerio de Justicia permite que aquellas personas que hayan cursado estudios de la ESO, FP, bachillerato o carreras universitarias aporten el título, en lugar de realizar el primer examen.

La mejor manera de iniciar el proceso para adquirir la nacionalidad española es recibir el asesoramiento de expertos en derecho de extranjería, como los que trabajan en Martínez Caballero Abogados. El despacho se caracteriza por la confianza, la especialización y el trabajo en equipo, de manera que sea posible brindar un servicio adaptado a las necesidades de cada cliente.



