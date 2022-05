Revalorizar la vivienda antes de ponerla en venta, por inmobiliaria El Balcó Emprendedores de Hoy

lunes, 2 de mayo de 2022

El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que en el segundo trimestre de 2021, el valor de la vivienda en España subió un 3,3 %.

En los meses posteriores, alcanzó un pico de 4,2 %, una tendencia que se ha mantenido en este año 2022, según especialistas en el área.

Empresas como El Balcó sostienen que el mercado está respondiendo a un incremento en la demanda por parte de personas que buscan otros espacios. Quieren casas más amplias, chalets o residencias con algo de terreno para vivir en ellas o como inversión para alquilar a medio o largo plazo.

¿Cómo se revaloriza una vivienda antes de ponerla en venta? Para aprovechar mejor este buen momento de la actividad inmobiliaria, es conveniente que los propietarios tengan en cuenta algunas consideraciones con el fin de lograr el mejor precio posible. El equipo profesional de El Balcó advierte que el precio del inmueble dependerá de ciertas variables y características. Algunas de ellas no se pueden modificar y otras son susceptibles a ser potenciadas.

Entre las que se escapan de las manos del propietario están la ubicación y la orientación. Si además se trata de un piso, cuenta el estado del edificio y la superficie del inmueble. Si ese es el caso, hay que centrarse en los elementos que sí se pueden intervenir para aumentar el valor de la vivienda.

Entre esos elementos, están el equipamiento, el mobiliario y el estado físico general de la casa. El Balcó dice que no se trata solo de cambiar algunos muebles y pintar las paredes, sino de actualizarla. Adecuarla a los requerimientos que está demandando el mercado, por ejemplo, haciéndola más ecológica.

Cambios pequeños que pueden significar una gran diferencia El Balcó es una firma de Tarragona especializada en la venta de casas, pisos y chalets de lujo. Gracias a su experiencia en el sector, propone tres ideas simples para incrementar el valor de la vivienda. La primera de ellas, utilizar ventanas de doble y triple cristal. Esto permitirá un aislamiento térmico que se traducirá en un ahorro del consumo de aire acondicionado o calefacción.

Otra idea para revalorizar la casa ecológicamente es cambiar las bombillas convencionales por unidades LED, un factor que permitirá ahorrar considerablemente en la factura de la luz. Es un detalle que los potenciales compradores valorarán, sobre todo ahora, un momento en el que las tarifas están alcanzando niveles históricamente altos.

Por último, otra buena idea para la revalorización del inmueble es apostar por los electrodomésticos de bajo consumo. Todo ello le sumará puntos a la propiedad, además de darle un aspecto más moderno.

Son pequeños cambios que, combinados con una pintura renovada y la corrección de elementos que se encuentren deteriorados, aumentarán el valor de la vivienda. El equipo de profesionales de El Balcó afirma que todo esto, junto a una buena asesoría profesional, podrá conseguir una mayor plusvalía en el negocio. Advierte que hay que tener en cuenta que, si bien en el mercado hay una mayor demanda, también la oferta está creciendo.



