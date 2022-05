Keilley Lee Marques asistió al Adidas Tournament Next Generation Emprendedores de Hoy

La influencer Keilley Lee Marques fue convocada nuevamente a acompañar al Grupo de Relaciones Públicas y Desarrollo Social del Adidas Tournament Next Generation Basket Brno, que se desarrolló en abril en Liubliana, Eslovenia. Se trata del torneo de básquetbol juvenil más importante de Europa a nivel clubes.

En esta ocasión, participaron 8 equipos. Keilley cuenta con una vasta experiencia dentro del ámbito del deporte, ya que ha trabajado como gerente de relaciones públicas para el equipo juvenil Basket Brno, de República Checa, durante el pasado Adidas Tournament celebrado en Estambul, Turquía, durante 2021.

Keilley, una influencer polifacética nominada al Influencers Awards Spain Keilley Lee Marques, nacida en 1985 en Bahía, Brasil, ha estado ligada al deporte desde su juventud. Fue jugadora profesional de voleibol, lo que le ha permitido conocer distintos estilos de vida y viajar por varios países europeos. Además, está casada con el exjugador de baloncesto profesional Lubos Barton, con quien ha formado una familia integrada por dos hijos.

En paralelo con su actividad deportiva, Keilley se formó con una licenciatura en Artes y obtuvo un título en Joyería y Administración de Empresas. A lo largo de su vida, también ha cultivado el interés por la fotografía, las producciones audiovisuales y los viajes, elementos con los que ha logrado fama y relevancia en distintas redes sociales. A día de hoy, su cuenta de Instagram es seguida por alrededor de 150 mil usuarios.

A raíz de su éxito y sus múltiples actividades, Keilley fue nominada en 2021 a los premios Influencers Awards Spain en la categoría Lifestyle. Durante su intensa carrera como celebridad, que comenzó en 2016, Keilley ha asistido a eventos como la Semana de la Moda en Barcelona, la Semana de la Moda Nupcial y el Festival de Cine de Cannes 2019, que es uno de los encuentros más importantes de la industria cinematográfica a nivel mundial.

Atraer la mirada del público con el marketing de influencers Por otra parte, Keilley desarrolla, en su sitio web, servicios de marketing de influencers, una opción cada vez más solicitada por las marcas para posicionar su imagen ante distintas audiencias. Se trata de una estrategia que se utiliza, sobre todo, para llegar al público joven y adolescente.

A través del trabajo de Keilley, es posible potenciar una marca, acceder a la creación de contenido personalizado de calidad y escoger los influencers adecuados para llegar al público objetivo de cada cliente. De esta manera, es posible aumentar el conocimiento de una marca y, por lo tanto, las conversiones, ventas o suscripciones.

Keilley es una influencer polifacética que ha estado en el Adidas Tournament Next Generation 2022 y a la que, además, es posible recurrir para lograr que una marca despegue y aumente su alcance.



