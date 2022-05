Maika´i apuesta por la cosmética ecológica, vegana y cruelty free Emprendedores de Hoy

Así como los alimentos naturales proporcionan vitaminas, minerales y antioxidantes para nutrir la piel desde dentro, la cosmética ecológica, por su lado, refuerza estos beneficios de cuidado por fuera, dado que sus fórmulas limpias son aptas para todo tipo de pieles, especialmente las sensibles. Se trata de una alternativa elaborada con plantas y extractos botánicos, que protegen y respetan el medioambiente.

Maika’i es una tienda online de cosmética natural, que ofrece fórmulas orgánicas certificadas para la belleza y bienestar, incluyendo todo lo necesario para el maquillaje y cuidado de la piel, con calidad vegana, ecológica y cruelty free. Entre los productos para mantener un rostro sano, destaca la crema despigmentante y el sérum de la marca Antipodes, ambos con vitamina C.

Cosmética orgánica y natural Los productos naturales son una tendencia cada vez más popularizada debido a los múltiples beneficios que aportan tanto a la sociedad como al medioambiente. La cosmética orgánica y natural no se ha quedado al margen de tales adelantos y muestra de ello es Maika’i.

Este negocio apuesta por la distribución de productos naturales y orgánicos, con la presentación en el mercado de artículos como el Antipodes Diem Vitamina C Crema Despigmentante. Este producto ha tenido una gran aceptación entre sus consumidores, entre los cuales se encuentran reconocidas celebridades y personalidades destacadas, por los beneficios y efectividad que aportan para corregir el tono desigual, prevenir la hiperpigmentación y revitalizar la piel apagada. Mika’i garantiza que estos productos no son testados en animales ni contienen ingredientes derivados de estos en su elaboración.

Cosmética y suplementos naturales El uso de productos naturales supone una evidente simbiosis entre el bienestar y el cuidado del cuerpo humano. Maika’i apuesta por una cuidadosa selección de cosmética y suplementos naturales, fortaleciendo un equilibrio consciente entre las personas y su entorno.

La industria cosmetológica convencional, en muchos casos, perjudica la piel, pues esta se caracteriza por utilizar ingredientes controvertidos que provocan efectos secundarios nocivos, desde reacciones alérgicas hasta alteraciones endocrinas. Los concentrados de la marca Antipodes, bien sea en su presentación en sérum o crema, tienen en su composición la ciruela kakadu, la cual posee los más altos niveles de vitamina C, ayuda a dar luminosidad a la piel y a protegerla de los radicales libres. Por su parte, el ácido hialurónico vegetal aporta hidratación y el bakuchiol o retinol natural proporciona una piel suave y firme.

En términos generales, este producto permite conservar una piel más suave, firme y luminosa. Los productos Antipodes en Maika’i son cosméticos de calidad garantizada, efectividad y sin efectos secundarios, que ayudan a tener una piel rejuvenecida y saludable.



