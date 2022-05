¿Qué es y por qué irrumpe con fuerza la organización profesional?, según Torb Indoor Emprendedores de Hoy

Adoptar hábitos de orden en un hogar no es una tarea sencilla. El ritmo de vida y las responsabilidades de cada persona dificultan, cada vez más, este tipo de tareas a las que hay que dedicar tiempo.

En este sentido, Jordi Valldosera construyó su negocio y posicionó su nombre ayudando y arreglando la vida a aquellas personas que no logran alcanzar un estado pleno del orden. A través de Torb Indoor, brinda diversas soluciones al caos en cualquier espacio. Gracias al crecimiento incesante en todo el mundo de esta corriente popular, Jordi se dedica a la organización profesional, una interesante forma de promover y mejorar la calidad de vida a través de pautas de orden y organización de espacios.

En España, Jordi es un auténtico rara avis, ya que solo hay cinco hombres dedicándose a esta profesión y él es de los pocos que lo hacen como única actividad a tiempo completo.

¿En qué consiste la organización profesional? De hecho, los organizadores profesionales no se consideran limpiadores del hogar, aunque uno de los pasos en una organización sea, evidentemente, dejar bien limpio el espacio en el que se está trabajando. El orden es una virtud y la base del éxito para cualquier proyecto. Un espacio ordenado trae paz, inspira y transmite felicidad. Mientras que un espacio desorganizado y poco funcional produce fatiga, desánimo, depresión, desinterés e incluso insomnio.

Está claro que es imposible garantizar un estado de orden y limpieza al 100 %, pero la búsqueda y determinación por ello es lo que marca la diferencia. Esto último es precisamente lo que trajo éxito y enfoque a Jordi Valldosera, a través de la organización profesional, actividad de la que se considera un “buscador de la perfección”, que no un perfeccionista.

La organización profesional es un servicio que se encuentra en auge desde hace tiempo. La dinámica consiste en garantizar espacios ordenados y acogedores a personas, familias o grupos que, por diferentes razones, no pueden o no desean asumir la responsabilidad ni el tiempo para lograrlo. Jordi desarrolló, desde su infancia, un sentido de pertenencia y pasión hacia el orden y, al crecer, logró trascender y convertirlo en su estilo de vida.

Servicios que brinda Torb Indoor Torb Indoor es una empresa que lleva a otro nivel el concepto de organización profesional. No solo comparten el principio del orden como el camino hacia una mejor calidad de vida, sino que lo combinan con la importancia y el valor de las emociones, orientados a garantizar el bienestar mental de sus clientes.

La empresa está especializada en ofrecer los servicios de organización de armarios y vestidores, cocinas, garajes y trasteros, ambientes en los que Jordi dice sentirse “como pez en el agua” y que considera espacios donde el cambio en la mejora final se percibe con mucha fuerza. Además, sus servicios se extienden al orden de habitaciones infantiles y juveniles y a otra clase de actividades que involucran mudanzas e instalaciones o el vaciado de habitaciones de personas fallecidas, donde el aspecto emocional es tratado de forma muy especial.

La empresa lleva más de dos años transformando la vida de sus clientes en toda la provincia de Barcelona y gran parte del interior de Girona, donde enfoca, en la comarca del Ripollés, su especialización de trasteros y garajes. Su metodología es intencional: toda actividad y resultado se definen mediante un estudio personalizado y a la medida de los clientes.



