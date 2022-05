Mejorar el rendimiento deportivo controlando la alimentación y los descansos, con Nut&Health Emprendedores de Hoy

lunes, 2 de mayo de 2022, 13:10 h (CET)

Los alimentos que ingiere un deportista en las diferentes comidas y el momento de su ingesta con respecto al ejercicio que realiza juegan un papel fundamental. Su rendimiento físico, ya sea profesional o aficionado, no solo depende de la actividad física.

En general, lo ideal es acudir a un nutricionista deportivo en Valencia si se quiere mejorar el rendimiento deportivo, aprender a comer según cada caso particular y asegurar que se tiene una alimentación completa y adaptada a los objetivos de cada persona. Dietistas nutricionistas como los de Nut&Health pueden a ayudar a obtener un plan nutricional personalizado.

Alimentación y entrenamiento: cómo se complementan Las comidas que se consumen antes, durante y después de una rutina de ejercicios tienen un efecto en el rendimiento deportivo de cada persona. Teniendo en cuenta características como la edad, el peso, entre otros, un nutricionista debe calcular el índice de metabolismo basal (IBM). Luego, según el IMB y el nivel de actividad física (NAF), el profesional de salud determinará cuántas calorías necesita el paciente. Por esto, también es importante determinar el objetivo del ejercicio (ganar peso, agilidad, velocidad), para saber qué tipo de alimentos y en qué cantidades ayudarán a cumplir la meta.

Una vez que se tiene control sobre la alimentación, es necesario realizar los ejercicios de la manera más efectiva posible. Cada uno tiene una postura ideal para evitar lesiones, así como un número determinado de series y repeticiones, con la ayuda de un entrenador será más sencillo dominar la técnica y cumplir con la rutina. Como sucede con la nutrición, lo ideal es acudir a un profesional cualificado. Es una inversión que valdrá para toda la vida.

Por su parte, los descansos son esenciales para la recuperación, estos deben hacerse entre cada serie y cada ejercicio. Además, el músculo debe tener días de descanso para estimular su recuperación y crecimiento.

La exigencia y duración de los ejercicios puede aumentar poco a poco según sea necesario. De esta manera, el rendimiento será mayor y los resultados más notorios.

¿Qué tipo de dieta seguir para cumplir los objetivos de un entrenamiento? Cuando una persona empieza una dieta deportiva es habitual preguntar a compañeros de entrenamiento o buscar en revistas con el objetivo de mejorar su alimentación. Sin embargo, seguir un plan nutricional deportivo no adecuado a la situación personal es una auténtica lotería. Cada persona tiene unas características muy concretas y sus propios objetivos. Es muy poco probable que esa dieta que es útil para una personal también lo sea para otra.

Al respecto, antes del ejercicio se recomienda comer algo que tenga una cantidad moderada de proteínas y carbohidratos, así como bajos niveles de grasa. Durante el ejercicio se puede ingerir un alimento que proporcione carbohidratos a los músculos, además de tomar agua. Al finalizar, se recomienda dejar pasar un tiempo y luego comer algún snack que ayude a recargar el glucógeno.

La clave para lograr los resultados esperados es la planificación. En Nut&Health los profesionales nutricionistas colegiados en Valencia se encargan de hacer un análisis de cada caso. En este sentido, el profesional explica qué tipo de comida ingerir, así como de qué manera prepararla y en qué momentos.

Para lograr buenos resultados tras recibir el plan del nutricionista, es importante mantener la disciplina y una meta clara.



