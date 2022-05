Los atomizadores de ahorro de agua de Dacenica Emprendedores de Hoy

Una de las prioridades de todas las personas que habitan en el planeta es el ahorro de agua, ya que este es imprescindible para la supervivencia de todos los seres vivos.

Además, es imprescindible su uso en todos los sectores como, por ejemplo, en el industrial y el comercial, para fines sanitarios y de limpieza, para la transmisión de calor, para la producción de vapor, para la elaboración de materias primas, para la generación de energía, entre muchas otras cosas más.

No obstante, hoy en día, no hay un uso racional del recurso natural más importante, por eso, empresas como Dacenica se dedican a la comercialización de productos útiles como el atomizador de agua.

Dacenica ofrece atomizador de agua para cubrir diferentes necesidades La empresa Dacenica ofrece un producto que está dando mucho de qué hablar por su gran eficacia. Se trata del atomizador de agua, una pieza de tamaño pequeño que se coloca en los grifos con el objetivo de reducir los caudales de agua, manteniendo el bienestar y funcionalidad actual. Esto se ha convertido en una excelente estrategia para el consumo consciente del vital líquido en las industrias, los comercios y en los hogares.

Actualmente, el mencionado utensilio está siendo muy demandado por colegios privados, tanatorios, restaurantes, hoteles, centros comerciales, por la industria alimentaria, etc., ya que es una herramienta muy efectiva que, además es de muy fácil instalación.

El Dacenica, tiene a disposición varios modelos de atomizadores de ahorro de agua, todos ellos fabricados 100 % de metal EcoBrass® que es libre de plomo y de plástico, un factor muy positivo que contribuye significativamente a la preservación del medio ambiente.

Tipos de atomizadores de agua de Dacenica y el modelo ideal para el sector industrial y comercial En la empresa Dacenica, cuentan con varios modelos de atomizadores de agua. Específicamente, el Dual Flow, el Dome® y el Spray. Todos ellos se adaptan a la mayoría de los grifos, siempre y cuando tengan aireador desmontable o extraíble. Lo que se hace en estos casos es retirar el aireador y sustituirlo por el atomizador en un proceso que lleva tan solo 60 segundos aproximadamente.

El atomizador Dome, que viene en un pack de 5 unidades y que tiene un coste de 123,14 euros, (IVA no incluido) es ideal para ser utilizado en áreas públicas, como comercios, industrias, entre otras, donde se requiera un alto consumo de agua. Este modelo tiene la capacidad de crear una cúpula de líquido que se difunde en una densa niebla que permite disfrutar del agua con solo 0.4 litros por minuto, lo cual implica un ahorro del 96 %.

Los interesados en conocer las características de los productos de Dacenica, deben ingresar a su web donde ofrecen todos los detalles.



