¿Cómo una buena estrategia de marketing mejora las ventas de una tienda online? Emprendedores de Hoy

lunes, 2 de mayo de 2022, 12:41 h (CET)

Actualmente, abrir una tienda online es el paso obligatorio para que el negocio prospere. Sin embargo, si se quiere conectar con los potenciales compradores, se deben implantar las estrategias de marketing adecuadas.

Es lo único que le permitirá destacar entre la competencia y hará crecer el negocio.

Según la empresa ene Consulting, especializada en el desarrollo de este tipo de estrategias para pequeñas y medianas empresas, todo se basa en cómo presentar el e-commerce. Advierten que cada empresa es única, así que deben utilizar las herramientas más adecuadas para sus productos en función del tipo de público objetivo.

Cómo mejorar las ventas Aunque existen herramientas y estilos específicos para presentar la tienda online, en función del tipo de productos, existen algunos elementos que sí son básicos. ene Consulting dice que lo primero que se debe hacer es el diagnóstico. Conjuntamente con la empresa, se identifica el segmento de mercado al que se dirige la empresa y se establece la posición competitiva que ocupa actualmente, para, desde ese punto de partida, trazar un plan que conduzca hacia los objetivos deseados.

En función de eso, se determinan elementos como el CMS (Content Management System), para escoger el más adecuado a las necesidades y características del e-commerce. También se incluyen los instrumentos que harán a la página más funcional para el usuario. Esto implica estudiar la experiencia de usuario y contar con un Costumer Relationship Management (CRM) que sea práctico para la relación con los consumidores.

ene Consulting advierte que no solo se trata de abrir una página en internet y colocar una galería de productos. Consiste en crear toda una arquitectura tecnológica que permita a la empresa monitorizar las ventas, las entregas y la existencia en stock. Así mismo, es necesario desarrollar una suite de servicios y diseñar las futuras estrategias para satisfacer al consumidor en las diferentes etapas del proceso de compra.

Estrategias de marketing digital para la venta online Con toda la infraestructura tecnológica debidamente montada, es momento de las estrategias de marketing digital. Si la página es nueva, se diseña una campaña de lanzamiento y, si no lo es, se hace una para su relanzamiento. Lo importante es estar presente en los mismos canales que utilizan los consumidores potenciales en su día a día.

Una vez atraídos los compradores potenciales y retenidos los ya existentes, se hace uso de estrategias de fidelización y retención de clientes. Se busca consolidar la experiencia en la tienda online para incrementar la frecuencia de compra y el valor del ticket promedio. A todo ello, se le hace un seguimiento permanente para adelantar los cambios que se consideren necesarios.

Las estrategias de marketing digital deben tener la misión de construir la marca en las plataformas virtuales y ganar la confianza de los consumidores. Para lograrlo, se vale de herramientas que mejoran el posicionamiento orgánico en los buscadores y en las redes sociales, incrementando de esta manera la audiencia.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.