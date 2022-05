Peraltalaw Abogados, el Kit Digital de los Fondos Europeos Emprendedores de Hoy

lunes, 2 de mayo de 2022, 12:33 h (CET)

Desde el año 2003, el artículo 2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre establece la legislación del estado para la creación de políticas que ponen, a disposición de diferentes entidades públicas o privadas, la subvención como medida de financiación y respuesta al apoyo financiero.

De esta manera, tras la crisis económica que desató la pandemia del covid, la Unión Europea ha creado los Fondos Europeos, fondos propios para digitalización de las empresas, llamado el Kit Digital, explica el despacho de abogados Peraltalaw.

Aspectos a tener en cuenta antes de solicitar el Kit Digital Tras el 2020, la estructura económica de muchas empresas en el país se vio afectada por las repentinas medidas de aislamiento social, que hoy en día siguen haciendo estragos. En su mayoría, las pequeñas y medianas empresas notaron una bajada de sus ventas debido a las restricciones de movimiento y todas las compañías que no tenían presencia en la web no vendían. Debido a la desesperación y la constante búsqueda de este servicio, se destinaron una cantidad de Fondos Europeos para que las empresas de la Unión Europea pudieran migrar a la web, sin necesidad de realizar una gran inversión.

Es por ello que, en noviembre del 2021, se puso en marcha la acreditación de nuevos agentes digitalizadores que se encargan de gestionar el proceso de creación digital. Asimismo, las pymes están divididas en tres grupos, los cuales van a definir la subvención, basado en la cantidad de empleados que tengan.

De esta manera, para solicitar el Kit Digital, se debe tener claro en qué segmento entra cada empresa, una medida completamente estricta y que no está sujeta a cambios, según lo que establece el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que además detalla que la subvención de los Fondos Europeos asciende a los 750 mil millones de euros, para la digitalización completa de las empresas.

Ventajas legales para las empresas con Peraltalaw En ocasiones existen problemas legales que impiden a alguna empresa disponer de la subvención. Peraltalaw cuenta con asesoramiento legal, así como de defensa judicial y administrativa, bien relacionado directamente con la concesión de la subvención o bien de otras cuestiones legales de la propia empresa que dificulta cuando no impide cumplir con los requisitos para obtener esa ayuda europea.

Para acceder al Kit Digital, la empresa debe tener todos sus asuntos legales en regla.

Peraltalaw Abogados cuenta con un departamento específico para atender las consultas sobre el Kit Digital, en especial en los casos de denegación de la subvención.



