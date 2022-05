Lotobank, el neobanco que gamifica las finanzas personales Comunicae

lunes, 2 de mayo de 2022, 16:57 h (CET) En LotoBank proponen una forma distinta de hacer banking, una forma entretenida de gestionar las finanzas personales. La aplicación se fundamenta en tres principios: Seguridad, transparencia y diversión El primer banco creado por la humanidad data en el siglo XIV, y desde entonces hasta ahora, la forma de hacer banca no ha cambiado: seria y aburrida. Si que es verdad, que en la actualidad esta se ha digitalizado, pero aun así las posibilidades que ofrecen las entidades siempre son idénticas: Controlar la cuenta, depositar, hacer pagos, realizar transferencias, controlar los gastos... Siempre lo mismo.

Ahora, desde LotoBank, proponen una forma distinta de hacer Banking juntamente con el proveedor de servicios bancarios Unnax Regulatory Services, que es una Entidad de Dinero Electrónico registrada con el Banco de España (número de registro de entidad 6719).

Por fin una forma divertida que hace que la gestión de las finanzas personales tenga cierta emoción.

Seguridad, transparencia y diversión

Siempre pensando en la mejor experiencia de usuario, Lotobank se basa en tres pilares:

Seguridad : La diferenciación de Lotobank se basa en ofrecer novedades al sector mediante otro tipo de servicio bancario (donde hacerlos divertidos es el principal propósito), pero siempre garantizando la seguridad en todos los procesos. La seguridad es una prioridad y una garantía de la aplicación.



Transparencia : Se trata de un banco cercano que permite gestionar las finanzas 100% online y de manera totalmente gratuita, sin costes ni comisiones ocultas. A diferencia de la banca tradicional en este sentido, siempre existe buena comunicación y las condiciones siempre son verdaderas, lo que hace confiar en el producto desde el primer momento.



Diversión: ¿Se sabía que es posible gamificar las finanzas personales? Gracias a LotoBank, hacer “Banking” es totalmente distinto a la banca tradicional. No más seriedad ni aburrimiento.

La app de LotoBank

La aplicación de LotoBank ya es una realidad para dispositivos Android. En esta primera versión de la app, el Neobanco ofrece una forma de ahorrar distinta a la tradicional donde en vez de recibir un tipo de interés fijo por los ahorros, los usuarios obtienen la oportunidad de participar en un sorteo semanal por cada 25€ depositados.

En este sorteo semanal, cada día se selecciona un número del 1 al 70 y al final de la semana se reparten premios en función de los números que se hayan acertado. Los premios son distintos en función de los números acertados, pero es posible llegar a ganar 1 millón de euros si existe un acertante de los 7 números de la semana.

Además, participar en este sorteo es totalmente gratuito. Todo el dinero que es depositado puede retirarse en cualquier momento, sin costes ni comisiones ocultas.

Promoción de primer depósito

Al registrarse en la aplicación LotoBank con el código promocional “HOLA2022”, es posible conseguir 100 tickets extra para el sorteo semanal, junto con el primer depósito.

"¿Vas a unirte al movimiento que han arrancado los neobancos?" Si se quiere ahorrar y sacar rendimiento a los ahorros, empezar a ganar de una forma divertida con aplicaciones como la de LotoBank.

