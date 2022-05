Jugar con Espacio BIM y formarse en uno de sus exitosos programas Comunicae

lunes, 2 de mayo de 2022, 16:29 h (CET) Desde este lunes 2 de mayo y hasta el 28 en que se celebra el Día Internacional del Juego, la consultora especializada en Building Information Modeling ofrece una atractiva promoción que permite acceder gratuitamente a tres de sus programas, entre ellos el Máster BIM Manager Internacional (+VR) Haciendo honor a su innovadora técnica de aprendizaje basada en el juego, la consultora internacional Espacio BIM –espacioBIM.com- invita a jugar con motivo del 28 de mayo, en que se conmemora el Día Internacional del Juego, ofreciendo una atractiva promoción que permite formarse gratis en tres de sus exitosos programas, entre ellos el Máster BIM Manager Internacional (+VR).

Desde este lunes 2 de mayo se puede participar en esta campaña especial que busca expandir los beneficios de la metodología Building Information Modeling. Formarse gratis en el mencionado máster BIM estrella de Espacio BIM, además de en el Máster BIM Oficial de Autodesk y el Curso de Revit Architecture de Cero a Avanzado de la misma consultora es el jugoso premio de un juego muy sencillo: las personas interesadas solo tienen que publicar su candidatura a uno de estos programas en LinkedIn y pedir a sus contactos que la compartan. Por cada 5 personas que lo hagan, se podrá conseguir una participación gratis en una de estas formaciones. El 1 de junio se hará un sorteo entre las candidaturas presentadas del 2 al 27 de mayo, y quien tenga la suerte de ganar, se formará gratis.

Pero no tendrá premio únicamente el ganador o la ganadora. Solo por participar, se disfrutará de unas condiciones de descuento especiales en los mencionados programas de máster y el Curso de Revit, de manera que se podrá cursar el Máster BIM Manager Internacional (+VR) por 4.999 euros en lugar de 6.000 si se abona en una única cuota (o por 12 cuotas de 500 euros si se decide fraccionar el pago); el Máster BIM Oficial de Autodesk por 2.399 euros en lugar de 3.000 (o por 9 cuotas de 334 euros); y el Curso de Revit Architecture de Cero a Avanzado por 399 euros en lugar de 450 (o 3 cuotas de 150 euros si se quiere fraccionar el pago).

Para participar en este juego, solo hay que escribir a juego@espaciobim.com presentando una candidatura que incluya el nombre completo de la persona participante, un selfi en formato cuadrado, el nombre del programa para el que se presenta candidatura -una de las tres formaciones que entran en la promoción-, y publicar luego dicha candidatura en el muro de LinkedIn de cada usuario o usuaria participante usando la imagen y el texto que enviará a cada candidato o candidata la consultora Espacio BIM. A partir de ahí, solo queda invitar a los contactos a compartir dicha candidatura y confiar en la suerte.

Jugar es ya ganar, porque permite beneficiarse de unas condiciones inmejorables en tres formaciones pioneras en metodología BIM, lideradas por el Máster BIM Manager Internacional (+VR). Un programa con 5 estrellas en Google LLC que da acceso directo a bolsa de trabajo, triple titulación y dos certificados con reconocimiento internacional. Con un módulo de realidad virtual ofrecido en exclusiva por Leica Geosystems, este máster on line se cursa en un formato flexible, bonificable y muy práctico, garantizando un aprendizaje estimulante y divertido, con el juego como motor, y desde una plataforma que se adapta a cualquier dispositivo. Dominar BIM está ahora más que nunca al alcance de la mano. ¡A jugar!

