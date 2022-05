Los seis mejores equipos de Europa, Oriente Medio y África se enfrentan en el WREC Comunicae

lunes, 2 de mayo de 2022, 16:33 h (CET) En palio, un premio de 200.000 euros. Los ganadores representarán a EMEA en el evento del campeonato mundial Wild Rift Icons. La primera partida comenzará el jueves, 5 de mayo, a las 14:00 (hora peninsular), mientras que la gran final se celebrará el domingo, 8 de mayo, a las 18:00 (hora peninsular) Riot Games se prepara para el Campeonato de Wild Rift EMEA que tendrá lugar en Barcelona del 5 al 8 de mayo. Siete equipos lucharán en la Grieta Salvaje de Wild Rift por conseguir parte del premio de 200.000€.



¿Qué es Wild Rift?

League of Legends: Wild Rift es un juego de arena en línea de combates multijugador. Se ha creado de cero para móvil. Con nuevos controles y partidas más rápidas, jugadores de todos los niveles podrán formar equipos, fijar a sus campeones e intentar completar las mejores jugadas.



¿Qué es el Campeonato de Wild Rift EMEA (WREC)?

El WREC es el culmen de la escena competitiva de Wild Rift en EMEA y en él participan los mejores equipos de toda Europa, Oriente Medio y África.

En mayo de 2022, concluirá la primera temporada competitiva de EMEA y se coronará al campeón el domingo, 8 de mayo.



¿Qué equipos participan?

Seis equipos se abrirán paso hasta la gran final, cinco de los cuales ya se han clasificado:

Game-Lord (campeón del WREC de EU): la escuadra belga en la que ha destacado la participación del español Abraham " Ruiz " Ruiz (2000) como mid laner.

la escuadra belga en la que ha destacado la participación del español Abraham " " Ruiz (2000) como mid laner. NASR Esports (campeón del WREC de TR)

Rix.GG (torneo de última oportunidad del WREC de EU)

Team Queso (torneo de última oportunidad del WREC de EU): el equipo español fundado por el empresario y Youtuber Alvaro González de Buitrago (Álvaro845).

el equipo español fundado por el empresario y Youtuber Alvaro González de Buitrago (Álvaro845). Parla Esports (torneo de última oportunidad del WREC de TR) El último equipo del torneo será uno de los siguientes, que se enfrentarán en la fase de apertura para determinar cuál de los dos será el sexto y último participante.

Formulation Gaming

Unicorns of Love

Game-Lord y NASR Esports, como ganadores de los torneos de Europa y Turquía respectivamente, son los favoritos del torneo. Sin embargo, tanto Parla Esports como Rix.gg fueron finalistas de dichas competiciones (y Rix.GG venció a Game-Lord en la primera final), por lo que seguro que saltan chispas cuando se enfrenten estos equipos. Dado que vendrán de la fase de apertura, Formulation Gaming y Unicorns of Love serán los aspirantes, ¡aunque hay que cuidado con subestimarlos!



¿Dónde y cuándo lo pueden ver los seguidores?

Se puede ver en directo desde Twitch en inglés (https://www.twitch.tv/wrec_en) en español, (https://www.twitch.tv/lvpes3) y en turco (https://www.twitch.tv/wrec_tr), o desde YouTube (https://www.youtube.com/c/wildriftesports).



Además, los fans también podrán verlo en los co-streams de los mayores creadores de contenido de Wild Rift en EMEA, en 10 idiomas distintos, desde Twitch.



Las partidas se disputarán del 5 al 8 de mayo, de jueves a domingo. El torneo comenzará con la partida de la fase de apertura en la que se enfrentarán Unicorns of Love y Formulation Gaming, antes de pasar a las partidas de la fase de grupos más tarde ese mismo día. Las semifinales y la final se celebrarán el sábado y el domingo, 7 y 8 de mayo. Para conocer el calendario de partidas: https://www.wildriftemea.com.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.