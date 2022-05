Grupo Visalia se alía con la Fundación Luz Solidaria en la lucha contra la pobreza energética

Grupo Visalia destina gran parte de sus beneficios a combatir la pobreza energética en colaboración con Fundación Luz Solidaria España es el país europeo en el que más crece la pobreza energética según el informe del mes de octubre del 2021 de Eurostat, donde 1 de cada 10 personas sufre pobreza energética. Traducido a hogares, esto quiere decir que más de 2,6 millones de familias padece pobreza energética en nuestro país. Pero sólo 1,3 millones acceden al bono social dado que 3 de cada 10 hogares españoles desconocen que existen estas ayudas.

La falta de información y el conocimiento acerca de cómo se piden las ayudas impide que muchos destinatarios las soliciten. En otros casos, a pesar de intentar pedirlo, muchos no lo consiguen y se pierden en la compleja burocracia o la falta de colaboración de las comercializadoras de referencia de las eléctricas tradicionales, que son las únicas que pueden conceder estas ayudas.

Según Pablo Abejas, CEO del Grupo Visalia, “todas las eléctricas financiamos el bono social, pero a las eléctricas independientes como Visalia no se les permite conceder estas ayudas, pues este privilegio está reservado para las comercializadoras de referencia de las grandes eléctricas de siempre”. En este sentido Abejas afirma que “es evidente que el actual sistema de bono social no es muy efectivo, pues muchas ayudas no llegan a gran parte de los consumidores vulnerables, por lo que desde Visalia colaboramos cada año con la Fundación Luz Solidaria para luchar contra la gran amenaza que supone la pobreza energética para la salud de las familias”.

Isabel Jiménez, Presidenta de Fundación Luz Solidaria comenta que “existen muchas ayudas y herramientas, que son muy positivas, pero nos seguimos encontrando con colectivos especialmente vulnerables que desconocen estas ayudas o que no pueden acceder a ellas”.

Gracias al Grupo Visalia, la Fundación Luz Solidaria ha lanzado su programa de lucha contra la pobreza energética, gratuito para los consumidores vulnerables, a los que además de asesorarles, les tramitan las ayudas del bono social eléctrico y térmico, defienden sus derechos ante las eléctricas de referencia de la mano de expertos del sector que cooperan como voluntarios de la Fundación y, sobre todo, paralizando cortes de luz, asumiendo incluso el pago de algunas facturas de la luz en los casos más severos.

Para Isabel “es esencial el compromiso de eléctricas como Visalia para poder paralizar cortes de luz de muchas familias vulnerables que cuentan con niños, personas con discapacidad o de avanzada edad, evitando que se queden sin calefacción, luz o agua caliente durante el invierno”.

El Grupo Visalia es un grupo energético independiente que lleva operando más de 10 años en el mercado español, con más de 100.000 clientes y una facturación anual de más de 200 millones de euros, suministra electricidad y gas, principalmente a comunidades de propietarios, pymes y autónomos, a los que les permite el acceso a la energía solar sin que tengan que realizar ninguna inversión, sin que tengan que endeudarse y aunque no tengan tejado propio. Grupo Visalia opera en el mercado a través de marcas reconocidas como Nace, Watium o Ecoluz.

Por su parte, la Fundación Luz Solidaria es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo luchar contra la pobreza energética y contribuir al mismo tiempo con otros fines sociales y ambientales vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Pacto Mundial, a través de la colaboración con más de 60 fundaciones y asociaciones de ámbito local, nacional e internacional.