Un alto número de las mosquiteras correderas no están correctamente montadas

Sistemas24h se hace eco de una encuesta realizada sobre el funcionamiento de las mosquiteras correderas, donde se ha comprobado cómo existe un alto porcentaje de este tipo de mosquiteras que no están correctamente montadas Las mosquiteras correderas son un producto que protege contra insectos y, hasta cierto punto, del polvo y esporas de plantas que provocan alergias; añadiendo que permite el paso de la luz y la ventilación dentro del hogar y que evita que los niños y mascotas puedan colarse por estos huecos.

En este modelo de mosquitera, la apertura de la puerta o ventana se realiza mediante el desplazamiento lateral, ya que de esta forma se consigue abrir una parte sin tener que retirar ninguna de las hojas de la puerta o ventana.

Se caracteriza por dar una gran comodidad y ser muy resistentes al paso del tiempo. Estos sistemas son ideales en puertas y ventanas correderas ya que se instalan sobre los raíles de la propia estructura.

Hasta aquí parece que toda la información hace ver que no tiene ningún tipo de complicación, pero una encuesta realizada sobre el funcionamiento de las mosquiteras correderas, ha demostrado que un importante número de usuarios no la tienen debidamente instalada. Algunos de estos motivos proceden a que no se tomaron bien las medidas antes de la instalación, no montaron correctamente la mosquitera (ya que cortaron mal los perfiles) y resultaron quedar "cojas". O, bien, no colocaron correctamente la tela mosquitera.

Hay que recordar que estos productos se destacan por estar compuestos por perfiles y tener una estructura ajustable para los tamaños estándar de puertas y ventanas, ya que se han de adaptar perfectamente a la hoja de la puerta. Así mismo, dispone de rodamientos en el perfil interior para garantizar el movimiento de forma sencilla por este mismo.

Hasta aquí todo parece muy sencillo. Pero, expertos como son los fabricantes de mosquiteras correderas de Sistemas24h, han recalcado que este tipo de mosquiteras funcionan a la perfección, siempre y cuando se sigan de forma correcta las instrucciones, tanto de medición como de instalación y colocación. Reconocen que este problema suele darse ya que, por norma general, no se suelen leer las instrucciones de uso e instalación previas; dándose por hecho que, al ser una instalación sencilla, no merece la pena invertir tiempo en este tipo de lecturas. Esto da como consecuencia que algo tan sencillo pueda llegar a complicarse hasta tal punto que sea necesario calzar las mosquiteras o tener que volver a comprar otra.

Por lo tanto, recomiendan leer bien las instrucciones para poder hacer una correcta instalación y no llevarnos sustos después, aunque parezca que se puede hacer fácilmente obviando estas indicaciones.

La instalación de una mosquitera corredera, bien es cierto, que es sencilla y que no lleva mucho tiempo. Lo que siempre se ha de realizar es tomar medidas iniciales del hueco de la puerta o ventana donde se vaya a poner la mosquitera. Lo primero que se recomienda es comenzar con el ancho y medir desde el marco lateral de la hoja cerrada hasta el borde exterior con la hoja abierta. Se tiene que realizar la medición en tres puntos y usar la medida con el valor más pequeño. Esto asegura que la tela va a ser la necesaria para cubrir toda la superficie.

En el caso de la tela, se tiene que introducir la mosquitera en los perfiles de aluminio de la ventana, primero empezando desde la parte superior e ir hacia la parte inferior, ejerciendo una presión ligera para asegurar la fijación y el correcto estiramiento de la tela.

Así mismo, hay que verificar que los rodamientos estén bien ubicados y ajustados en la parte inferior, ya que facilitarán la apertura y el cierre de la puerta. Se tiene que probar si funciona bien y realizar los ajustes oportunos (siempre siguiendo las instrucciones). Una vez que se ha instalado la mosquitera, solo faltaría disfrutar de ella y sus ventajas contra molestos insectos.

De igual modo, siempre hay que asegurarse de que la tela mosquitera no esté dañada y no realizar remedios “caseros” como calzar la mosquitera o coser la tela. Si la tela se ha roto, no se tiene que coser y pues se arriesga a no hacerlo correctamente al desconocer cómo debe realizarse. En consecuencia, se perderá parte de su efectividad y no funcionará como barrera para agentes externos no deseados. En esos casos, siempre es mejor adquirir una nueva tela de mosquitera.

En definitiva, instalar una mosquitera corredera tiene una instalación muy sencilla y apenas hay que invertir tiempo en ello, pero es mejor seguir los pasos para su instalación para evitar problemas o daños innecesarios. Leer las instrucciones, aunque parezca una pérdida de tiempo, es conveniente ya que también se indican las herramientas que se necesitan, para qué vale cada pieza y los pasos a seguir para colocar cada una de ellas.