La desesperación por cancelar un contrato de multipropiedad, por ASCOE Emprendedores de Hoy

lunes, 2 de mayo de 2022, 10:31 h (CET)

Miles de personas vinculadas a la multipropiedad han sido contactadas por empresas que ofrecen cancelar un contrato de la multipropiedad pagando por ello. Es especialmente importante tener la información necesaria sobre esta gestión además de conocer las condiciones de la desvinculación con sus pros y sus contras. Es habitual que se engañe o estafe a los propietarios de semanas, explica la Asociación Española de afectados por la Multipropiedad (ASCOE).

Durante años han visto como empresas del sector que se han dedicado a la venta de semanas han cambiado sus negocios y formas para mimetizarse a través de internet ofreciendo salir de la multipropiedad a muchas familias que luego han tenido serios problemas. Este tipo de sociedades que aparecen y desaparecen en poco tiempo se centran en ganar dinero rápido, importándoles muy poco las consecuencias de una mala gestión. El propietario no es consciente que le están estafando hasta incluso años después. Estas empresas ofrecen salida inmediata a los propietarios mediante notarios y abogados que en muchos casos no lo son y lanzan grandes campañas en redes sociales para captar a posibles clientes.

En ocasiones este tipo de “piratas de la multipropiedad” se valen de listados de propietarios que de forma muy constante acosan al socio a llamadas donde ofrecen la posibilidad de salir de la multipropiedad. También se valen de listas de propietarios de complejos diferentes que con toda seguridad fueron sus anteriores clientes a quienes vendieron estas semanas, sumiéndoles en un bucle que tiene atrapados a los propietarios.

Asociación Española de afectados por la Multipropiedad, ASCOE, se creó para ayudar y orientar al socio de la multipropiedad, ante cualquier gestión referente a la multipropiedad. La asociación no solo atiende a socios con problemas también a quienes disfrutan de sus semanas y buscan otras alternativas diferentes o compatibles de estos sistemas vacacionales.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.