El lanzamiento del evento solidario ‘¡Somos Helpers! y nos encanta ayudar’ Emprendedores de Hoy

lunes, 2 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

“¡Somos Helpers! y nos encanta ayudar” es un nuevo formato que aúna entretenimiento, motivación y desarrollo personal con corazón y que promete revolucionar el panorama actual de las conferencias de motivación, democratizándolas y abriéndolas a un público más amplio que el estrictamente empresarial.

Bajo el sello de Helpers Speakers y con Ángel Rielo “El Feliciólogo” como maestro de ceremonias, en esta primera ocasión contarán con el exwaterpolista y campeón olímpico Pedro García Aguado y el aventurero y naturalista Nacho Dean como ponentes protagonistas. Pura inspiración de la mano de estos dos conferenciantes solidarios.

Jesús Ripoll, cofundador de Helpers Speakers, explica el doble objetivo. Por un lado, recaudar fondos para ayudar a los refugiados de Ucrania a través de Mensajeros de Paz, la Fundación del Padre Ángel, que está acogiendo a mujeres y niños. Por otro, inspirar y motivar a todas las personas que quieran acercarse a disfrutar de estos eventos.

Normalmente, estos ponentes solo están disponibles para los empleados de las grandes empresas, que son las que suelen contratar a conferenciantes expertos en motivar a sus colaboradores. En el evento estarán al alcance de todos. El 8 de mayo en el teatro Alfil de Madrid a las 12h del mediodía. Las entradas se pueden conseguir en la web del propio teatro Alfil o en las redes sociales de Ángel Rielo y de Helpers Speakers.

Ponentes del evento solidario Raquel Sánchez Armán, cofundadora de Helpers Speakers, da unas pinceladas sobre los dos ponentes invitados.

Pedro García Aguado Pedro García Aguado “Toto” o “Hermano Mayor” (Madrid, 1968) es exjugador de waterpolo, campeón olímpico y exadicto.

Ha muerto y ha resucitado varias veces profesional y personalmente. Medallista olímpico, adicto a las drogas, emprendedor, empleado de hotel, conferenciante, escritor, mediador familiar, educador, presentador de televisión, gestor público… y aún queda tiempo para alguna reinvención más.

Formó parte del dream team español, subcampeón olímpico en los JJOO de Barcelona’92, campeón en Atlanta’96 y medalla de oro en los Mundiales de Perth’98. Sin duda, uno de los mejores deportistas que ha tenido el waterpolo español. Al mismo tiempo que competía al más alto nivel, estaba inmerso en la vorágine de las drogas, el alcohol y las fiestas nocturnas.

Pedro habla a corazón abierto con los aprendizajes extraídos de sus 17 años como deportista de élite y su bajada a los infiernos. Triunfos y derrotas, euforia y llanto, humor y amargura, caer y levantarse… Sus vivencias no dejarán a nadie indiferente.

Nacho Dean Nacho Dean (1980, Málaga) es naturalista, explorador profesional y conferenciante en Helpers Speakers.

Nacho es el primer español y la quinta persona en la historia en dar la vuelta al mundo caminando (ha habido más gente en la Luna). También es la primera persona en dar la vuelta al mundo caminando y, posteriormente, unir los cinco continentes a nado.

El reto -un canto a la libertad y en defensa del medioambiente- le llevó a recorrer durante tres años (entre 2013 y 2016) 4 continentes, 31 países y 33.000 kilómetros a pie, en solitario y sin asistencia. Una decisión que le valió una nominación a los premios Discovery Awards 2014 y al Princesa de Asturias de la Concordia en 2015. En 2016, recibió la Medalla de la Ciudad de Málaga y en 2019 recibió el Premio Talentia a la Cultura y el Deporte.

Pasó de estudiar publicidad a convertirse en un Willy Fog moderno y dar la vuelta al mundo en algo más de ochenta días, una media de 45 km por día. Toda una historia de amor con la naturaleza.

Ángel Rielo Helpers Speakers contará con la colaboración de Ángel Rielo “El Feliciólogo” (monologuista, escritor, actor, cantante y presentador), que será el encargado de conducir las galas. Ángel es un rostro bien conocido de la pequeña pantalla, ha compaginado sus propios espectáculos teatrales con la participación en múltiples programas y series de televisión como Aquí no hay quien viva, El programa de Ana Rosa Quintana, La hora de José Mota, diversas galas y especiales de Navidad y participaciones esporádicas para Canal Nou y la Televisión de Murcia. Sin olvidar también su paso por El Club de la Comedia en sus orígenes, por Paramount Comedy y Los Irrepetibles de La Sexta. En radio ha intervenido como locutor para varios programas de Onda Cero, Cadena 100, Antena 3 Radio o Radio Nacional, entre otros. Como escritor, tiene tres libros publicados, a destacar El pequeño libro de la felicidad (bestseller con 14 ediciones).

Desde Helpers Speakers invitan a disfrutar de un evento inspirador y divertido, con un fin solidario y con unos ponentes de excepción, el próximo domingo, 8 de mayo, a las 12 del mediodía, en el teatro Alfil de Madrid. Se trata de un evento óptimo para ir en familia y disfrutar de una jornada inspiradora.



