¿Cuáles son los beneficios del edulcorante Dulcilight?

lunes, 2 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

El uso de edulcorantes como reemplazo del azúcar suele presentar cierta resistencia porque su sabor no era el más agradable para los consumidores.

Sin embargo, en la actualidad las personas que apuestan por cuidarse, los deportistas, las personas con diabetes u otros tipos de patologías se ven en la necesidad de consumirlos por su condición médica.

Pensando en ello, la empresa española Edulcodiet fabrica los edulcorantes de la marca Dulcilight, la cual se ha convertido en la favorita para muchas personas con regímenes dietéticos saludables y alimentación cetogénica. Desde su planta en Tarragona, la empresa fabrica su edulcorante con mano de obra calificada, para después distribuirlo a nivel nacional.

Los beneficios de consumir los edulcorantes Dulcilight La principal ventaja de consumir los edulcorantes de Dulcilight es que su sabor se parece al del azúcar, muy alejado a los sabores amargos que ofrecen otros endulzantes.

Por otra parte, su uso es apto para cocinar postres, no produce caries y es un producto certificado y elaborado con ingredientes veganos. De allí su nuevo eslogan “que no te amargue un dulce”.

Este edulcorante es recomendado para el consumo de personas con diabetes, así como también para consumidores con estómagos sensibles. En cuanto a la fabricación, atraviesa un proceso artesanal que favorece la entrega de un producto con fácil disolución.

Entre las distintas variedades de edulcorantes que distribuye Dulcilight, se encuentran el Edulcorante Moreno, el Edulcorante Stevia, el Edulcorante Sucralosa, el Xilitol y el Eritritol. Todos los productos se encuentran disponibles en la tienda online de la marca con un proceso de compra sencillo y ágil, con servicio de envío a domicilio.

Dulcilight es una marca referencial en España El método innovador que se implementa en la empresa Edulcodiet para la fabricación de los productos Dulcilight convierten a la marca en una referencia dentro del mercado español. La idea de apostar por un edulcorante con buen sabor surgió de la necesidad de su fundador, el cual sufría diabetes y no estaba dispuesto a seguir probando edulcorantes con un mal sabor.

En la actualidad, por sus características premium, sabores naturales y textura granulada, los edulcorantes de Dulcilight son líderes en el mercado digital de Amazon. Asimismo, es la marca favorita dentro del mundo keto, una dieta especial alta en grasa, baja en carbohidratos y moderada en proteínas, que se lleva bajo un control cuidadoso.

Desde el principio, el objetivo de la empresa fue garantizar el bienestar y disfrute de las personas con diabetes y de aquellas con intención de disminuir el consumo de azúcar. Por su labor, Dulcilight recibió un premio en los International Taste Awards, reconocimiento internacional otorgado a los productos de alimentación y bebidas de calidad.



