Delvy: el despacho de abogados de los emprendedores

sábado, 30 de abril de 2022, 09:57 h (CET) Si algo nos produce vértigo y nos emociona al mismo tiempo, es emprender. Los nervios, la sensación de autonomía, las ganas de empezar y el miedo a no saber cómo es la primera meta y el gran objetivo que debemos alcanzar, mucho mejor si lo hacemos respaldados con el mejor despacho de abogados en Barcelona. No te sentirás solo: ya que te acompañarán en tu viaje en el mundo de los negocios. Para ello, recomendamos sin ninguna duda a Delvy. ¿Quieres saber quiénes son

Delvy: un despacho de abogados involucrado con el cliente

Delvy es un despacho de abogados que nace en el distrito tecnológico del 22@ Barcelona, una zona que, de por sí, incentiva el crecimiento económico y apuesta por la inversión en los negocios y la tecnología. Obedece así a la filosofía de este grupo de asesores, que tiene como eje fundamental sobre el que gira su trabajo el de trabajar con el cliente como un miembro más, junto a él, rompiendo con la idea de consultor externo.

De este modo, Delvy se convierte en un referente en la abogacía para pymes y startups (empresas que recién empiezan), cubriendo, entre otros, los servicios de áreas de comunicación, información, propiedad intelectual, derecho mercantil, fiscal, laboral y financiero. Ofrece un asesoramiento laboral completo y una guía a medida durante todo el proceso de desarrollo empresarial, desde su crecimiento hasta incluso el cierre de rondas de financiación (fases seed, growth y exit). Actualmente, ofrecen sus servicios en Barcelona, Madrid, Pontevedra y Ciudad de México.

La clave del éxito: el apoyo al emprendedor

Y es que montar un negocio no es fácil: los obstáculos a superar son muchos y uno ya tiene bastante con poner todas sus ganas, su esfuerzo, su trabajo y su implicación como para que el resto del mundo le ponga trabas. Delvy es ese equipo que te ayuda y apoya en tu iniciativa, poniéndote facilidades y ofreciéndote los recursos que más se adaptan a tus circunstancias y necesidades. Para que solo tengas que centrarte en lo que de verdad importa: tu deseo y la ilusión de crecer:

Te orientan en cuanto a la forma jurídica que debe revestir tu negocio (sociedad, cooperativa, pyme…).

Facilitan las relaciones de los socios, encarrilando los pactos y estructurando las jerarquías.

Gestionan los documentos relativos a los registros y registros de marcas.

Te asesoran en la actividad diaria de la empresa.

Eligiendo a Delvy: la apuesta ganadora

A estas alturas, seguro que tienes claro que Delvy es tu mejor opción en cuanto a la seguridad que el emprendedor necesita, sobre todo en su primera etapa. Pero, por si aún dudas, estos son los puntos fuertes que Delvy te garantiza y ante los que no podrás resistirte:

Seguridad y confianza : entre el equipo y junto al cliente.

: entre el equipo y junto al cliente. Excelencia y eficacia : con soluciones legales reales.

: con soluciones legales reales. Innovación : siempre al día.

: siempre al día. Emprendimiento : apostando por la inversión y el desarrollo de las ideas frescas.

: apostando por la inversión y el desarrollo de las ideas frescas. Agilidad : con soluciones claras y adaptables.

: con soluciones claras y adaptables. Ética: impecable e implacable, de verdadero impacto positivo y con repercusión en toda la sociedad.



No lo pienses más y ponte en contacto con ellos. Es tu oportunidad para lanzarte a un vacío, pero con suelo acolchado, lleno de una espuma de conocimientos, en el que tu camino empezará a emprenderse suavemente respaldado por el mejor equipo de asesoramiento y con la mayor fuerza y estabilidad. Let's startup!

