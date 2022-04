Las cuatro tabernas míticas situadas en el centro de Málaga Emprendedores de Hoy

sábado, 30 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

Para todo el que quiera conocer un poco de la gastronomía en Málaga, una parada recomendada son las cuatro tabernas míticas, ubicadas en el centro de la ciudad.

Estas son: La Antigua Casa de Guardia, Restaurante Chinitas, El Pimpi y El Trillo. Cada uno de estos establecimientos cuenta con una excelente ubicación y comida para los gustos de todas las personas. Asimismo, sus características hacen de estos lugares el sitio ideal para celebrar una ocasión especial o simplemente disfrutar de un día diferente.

Entre estos restaurantes, para las personas que se inclinen por la tradición gastronómica del bacalao, la recomendación es visitar El Trillo, donde se recuperó este plato especial hace 25 años y desde entonces se ha convertido en un referente. Adicionalmente, ofrece diferentes ambientes para compartir unas copas de vino con una buena comida.

¿Qué tabernas en Málaga se encuentran entre las 4 mejores? Las tabernas míticas, también llamadas fondas, son conocidas por ser un lugar donde encontrar un servicio de comida y bebida de calidad tanto para los turistas como para los que viven en la ciudad. A medida que han pasado los años, se han ido actualizando en la gastronomía para ofrecer unas recetas cada vez mejores. De esta manera, una reunión familiar o con amigos de la mano de un vino o cerveza malagueña, es imprescindible para todo aquel que visite o viva en la ciudad. No hay manera más agradable de conocer las tradiciones de los bares de Málaga, que haciendo un recorrido por los más reconocidos y antiguos de la ciudad.

Las cuatro tabernas míticas son, en primer lugar, La Antigua Casa De Guardia. Esta no es solo una taberna, también funciona como una bodega donde producen vino familiar para consentir el paladar.

Por otro lado, El Trillo es un lugar donde disfrutar de una comida especial de calidad con una de las recetas de bacalao más especiales de la ciudad y es conocido por ofrecer una amplia oferta de platos tradicionales de Málaga y Andalucía con una atención de primera. Además, su ubicación es ideal, ya que está situado en el centro histórico de Málaga, junto a Calle Larios.

Entretanto, en la carta del Restaurante Chinitas no faltan los platos tradicionales malagueños como el ajoblanco, la fritura y la cazuela de fideos con rape. Mientras que El Pimpi, un antiguo caserón malagueño del siglo XVIII, es conocido por sus barriles firmados por poetas, cantantes y actores.

Múltiples experiencias y actividades de turismo de vino El turismo del vino es una de las actividades más demandadas por los turistas que visitan la ciudad. Por esta razón, las bodegas de la provincia ofrecen experiencias relacionadas con esta bebida y organizan actividades para dar a conocer sus viñedos, con catas y almuerzos, de la mano de un recorrido guiado por las bodegas más interesantes de Málaga con su máxima representación en estos puntos del centro histórico.

En conclusión, para quien desee pasar unos días en la Costa del Sol, las rutas imprescindible son las míticas bodegas de Málaga, en las que es posible degustar la gran variedad de tapas, marisco y pescado frito que ofrece la ciudad; acompañados de un buen vino malagueño.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Transformar el Big Data en conocimiento a través del Business Intelligence Devolver el brillo a la sonrisa, el objetivo de Dental Roca Promopai, expertos en la construcción de piscinas de obra Murcia 4×8 metros ¿Qué necesita un bebé recién nacido? Los consejos y cuidados de FarmaSky Las cuatro tabernas míticas situadas en el centro de Málaga