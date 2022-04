La importancia de la ciberseguridad de las empresas, por ICB Consulting Emprendedores de Hoy

Los procesos de transformación tecnológica generaron que la mayoría de las empresas tengan gran parte o la totalidad de su información digitalizada. Esta masa de datos crece día a día, pero, por lo general, la seguridad que se necesita para contar con protección no lo hace al mismo ritmo.

En este contexto, un ataque cibernético puede suponer el robo de datos confidenciales y pérdidas cuantiosas ocasionadas por el bloqueo de los recursos tecnológicos. Una de las mejores maneras de estar a salvo de este tipo de agresiones es con el apoyo de empresas como ICB Consulting, que cuenta con un equipo de especialistas en ciberseguridad de las empresas capaz deevitar este tipo de ataques y sus consecuencias negativas.

¿Por qué es importante la ciberseguridad de las empresas? Según ICB Consulting, las empresas deben considerar la ciberseguridad como la piedra basal sobre la que sustentar toda la estructura digital y tecnológica de su operación. De no ser así, se exponen a un profundo impacto económico. El accionar de los hackers puede inutilizar los servicios de una empresa, provocar pérdidas millonarias o incluso el cierre de un negocio.

Por otra parte, las compañías que almacenan datos de sus clientes están obligadas a cumplir con ciertos estándares de seguridad. Para estar a tono con las normas actuales, resulta necesario que la protección sea pensada de manera integral. Hoy, es posible acceder a la información desde múltiples dispositivos móviles, por lo que la ciberseguridad también debe alcanzar a estos equipos.

Además, las soluciones de ciberseguridad para empresas como las que brinda ICB Consulting también contemplan el factor humano, ya que los empleados deben aprender las normas básicas para que los sistemas corporativos se puedan usar de la forma más segura posible.

Implementación de SandBox y HoneyPot Con los servicios de ICB Consulting es posible contar con medidas de seguridad como la implementación de un SandBox. Esto es un ecosistema controlado y aislado en el que es posible correr un programa o sostener una plataforma. De este modo, es posible evaluar la efectividad de nuevos programas, productos o tecnología sin correr riesgos en materia de ciberseguridad.

A su vez, los HoneyPot son sistemas que funcionan como señuelos para capturar hackers. Por medio de esta herramienta, los equipos de seguridad informática colocan una trampa en la red que permite obtener información tanto del ataque cibernético como de los atacantes que están detrás de él. También pueden diseñarse para generar alarmas, ralentizar las filtraciones o una combinación de todas estas funciones.

A través del apoyo del área de ICB Consulting dedicada a la ciberseguridad de las empresas, es posible robustecer los sistemas de defensa ante hackers y ataques cibernéticos y prevenir consecuencias negativas en la operación de un negocio.



