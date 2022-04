El origen de los huevos benedict y la posibilidad de poder degustarlos en plena Barcelona con Barcino Food Emprendedores de Hoy

Los huevos Benedict son una buena opción para aquellas personas que estén buscando una opción deliciosa de brunch en Barcelona, dado que se ha convertido en uno de los platos preferidos de los amantes de la buena comida. Por lo general, a pesar de que cada restaurante tiene su toque personal, se elaboran con dos mitades de muffin inglés, tostadas u otro tipo de pan y encima se colocan embutidos a la plancha como jamón o bacon.

Además, algo que no puede faltar por ser el componente principal es la salsa holandesa. Este plato es muy solicitado en España y lo sirven en lugares como Barcino Food, ubicado en Carrer del Comte d’Urgell, 222.

¿Cuál es el origen de los huevos Benedict? Muchos ciudadanos y turistas son fanáticos de degustar un rico brunch en Barcelona, como por ejemplo, los huevos Benedict, cuya procedencia crea controversia debido a que hay diferentes versiones. Algunos aseguran que este plato nació gracias a Lemuel Benedict, un agente de bolsa retirado que se encontraba en el hotel Wadorf Astoria de Nueva York con una fuerte resaca y pidió pan tostado acompañado con tocino, huevos escalfados y salsa holandesa. Fue tan perfecta la combinación, que desde entonces se convirtió en una receta.

Por su parte, hay quienes reseñan que esta propuesta surgió a partir del siglo XVIII bajo la idea del papa Benedicto XIII, quien solía comer huevos con pan tostado y salsa holandesa. A partir de allí, esta comida se hizo popular en Europa, sobre todo en las clases más pudientes.

Con un origen confuso, este plato se sirve en restaurantes como Barcino Food, donde los preparan de una forma singular y con ingredientes naturales para sorprender a los comensales. Específicamente lo hacen con brioche, dos huevos pochados, espinacas, bacon, salmón ahumado y salda holandesa, acompañado de patatas al horno.

Múltiples maneras de degustar los huevos Benedict Los huevos Benedict se pueden saborear en el restaurante, pero también se pueden realizar pedidos online y recibirlos en la puerta de la casa, oficina o en el sitio de preferencia. Quienes así lo prefieran, pueden conjugarlo con una rica bebida como zumos naturales, cafés, tés, etc.

El brunch ha ganado popularidad en España y el mundo El brunch se ha convertido en la comida predilecta de muchos españoles. Esta es una combinación de desayuno-almuerzo ideal para romper el ayuno y para las personas que se levantan a altas horas de la mañana que quieren comer suculento y saciar el apetito. El brunch en un principio se servía en los hoteles, pero después se extendió a un sinfín de restaurantes en todo el país, sobre todo en las ciudades de Barcelona y Madrid.



