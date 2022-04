Los foulards y pashminas de Full & Briss desprenden arte Emprendedores de Hoy

viernes, 29 de abril de 2022, 14:44 h (CET)

Unos accesorios de vestir que tienen una larga e intensa historia y que actualmente siguen reflejando elegancia y sobriedad, además de ser un excelente artículo de colección para muchas personas, son los foulards y pashminas.

Empresas como Full & Briss han enfatizado su trabajo en la producción con piezas de alta calidad como los pañuelos de seda. En ellos, han conjugado la fabricación artesanal con el arte para que la gente, más que vestir una pieza única, viva toda una experiencia.

El arte, los sentimientos y el valor emocional siguen siendo tendencia en 2022 La alianza que ha establecido Full & Briss con el aclamado artista contemporáneo José María Bea Hidalgo seguirá marcando la producción de esta empresa española. La apuesta de los fabricantes se debe a la acogida que han tenido sus diseños exclusivos que sirven para delinear la filosofía de la compañía.

Desde sus inicios, la firma optó por conjugar la moda de los foulards y las pashminas con sentimientos y emociones más allá de la elegancia. Para eso, en este 2022 seguirán con la línea que muestra las obras de este artista premiado en Milán y reconocido por su proyección internacional.

La idea para Full & Briss y para Bea Hidalgo es producir piezas que sean únicas, pero que al mismo tiempo tengan un carácter universal. Que se puedan lucir en cualquier parte como un complemento de lujo para un look personal y que ayuden a destacar gracias a su belleza.

Las ediciones limitadas y colecciones exclusivas de Full & Briss Para la temporada 2022, los pañuelos de seda de Full & Briss seguirán aventurándose con combinaciones de sutiles contrastes en tonalidades que estimularán los sentidos. Insisten en que no se trata de estampados genéricos digitalizados, sino una esmerada representación de las obras del artista y diseñador exclusivo de esta firma.

Con esos diseños, también se mantiene la visión de seguir mostrando a través de estos tejidos la cultura española con colores y formas inéditas. Esto ha sido hasta ahora el sello distintivo de Bea Hidalgo y, en consecuencia, de la firma. No solo en los pañuelos de seda, sino también en las piezas de cashmere y lana, todos de 100 % fibras naturales.

Para complementar la sensación de lujo, cada pieza se entrega en un refinado estuche que contiene una descripción de la obra. Todo ello conjugado para que quien lo lleve sienta la exclusividad y la calidad en su máxima expresión. La firma asegura que con esto seguirán marcando la tendencia en un mercado donde pocos han logrado dejar una huella tan indeleble.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.