Mate Brand, un proyecto de ropa casual que promueve la moda slow fashion

viernes, 29 de abril de 2022, 12:24 h (CET)

Con el objetivo de contribuir en el cuidado del medioambiente, las iniciativas sostenibles han logrado establecerse para modificar los procesos de producción y las formas de consumo también en la industria de la moda.

El proyecto Mate Brand, creado por Salvador de Quinta, un profesional con interés por el mundo de la moda, consiste en la producción sostenible de prendas de vestir con el objetivo de garantizar su durabilidad. En este caso, la colección de ropa casual es un ejemplo de cómo se puede implementar un método innovador para comercializar un producto de calidad y ecoamigable.

¿Cómo surgió la empresa Mate Brand y qué elementos la convierten en un modelo de negocio exitoso? Si bien en un principio la empresa se dedicaba a la venta de corbatas, la pandemia del covid-19 obligó a modificar la colección hacia diseños de ropa casual, en vista de los cambios sufridos en la rutina de la sociedad. En ese sentido, los materiales utilizados parten de un modelo ecológico, con tejidos tratados con tintas naturales que permiten el cuidado del medioambiente.

Por otra parte, el algodón es de carácter orgánico y no contiene residuos tóxicos, a diferencia de lo que ocurre con otras compañías del sector. Esto permite que la prenda sea más suave y transpirable, además de una característica hipoalergénica, debido a que no pasa por tratamientos con productos químicos agresivos.

Como consecuencia, se reduce la contaminación del suelo, aire y agua, elementos que suelen verse afectados por los sistemas de producción convencionales que se llevan a cabo en la industria. Asimismo, existe una ventaja adicional, ya que Mate dona un 5 % de los beneficios a Cáritas España.

Promover el consumo consciente A diferencia del fast fashion, la tendencia denominada slow fashion tiene que ver con la moda ecológica, marcada por empresas que fabrican localmente y con poco personal. La idea es que las personas consuman de manera consiente e intencionada, con el cuidado necesario para darle el valor que corresponde a cada prenda.

La producción de Mate Brand se realiza bajo ediciones limitadas, con 15 unidades máximas por cada modelo, garantizando la exclusividad que el cliente desea. De esa forma, las personas no compran ropa en abundancia y evitan contar con demasiadas prendas sin usar en el armario, lo que también representa un ahorro económico.

En cuanto a la estrategia para fortalecer la economía local, la empresa trabaja con proveedores, fabricantes y productores que trabajan en la provincia de Sevilla. Esta decisión está basada en el interés de sus creadores por contribuir en el desarrollo empresarial de la región.

A través de su página web, Mate Brand pone a disposición de sus clientes un catálogo online con varias prendas para que el cliente realice su compra sin ningún inconveniente. En caso de necesitar asesoría, el personal ofrece un servicio de soporte rápido y cercano, además del envío sin coste adicional.



