Convivencia con mascotas, higiene y mantenimiento del mobiliario del hogar

viernes, 29 de abril de 2022

Tomar la decisión de compartir el hogar con una mascota acarrea una serie de responsabilidades que toda persona debe tener en cuenta: revisiones veterinarias, alimentación, afecto, comodidad, entretenimiento o juego, así como mantener una correcta higiene. De esa forma, se asegurará el bienestar de todos los integrantes de la familia.

Por este motivo, Sofás Animal Friendly ofrece a sus clientes un sofá apto para compartir con mascotas, diseñado para brindar confort y practicidad, ya que está confeccionado de tal forma que tiene en cuenta las necesidades de los tutores y sus mascotas. Pues bien, dicho sofá está dotado de una doble capa para asegurar la protección y efectividad, impermeable durante al menos 24 horas, anti-arañazos, anti-manchas, anti-pelos y muy fácil de limpiar.

Ventajas de tener mascotas en casa Las mascotas llegan a ser una parte muy relevante en la vida del ser humano, aportan momentos agradables y mucha felicidad en la familia. Estos animales llenan la vida de sus tutores de alegría, fidelidad, nobleza y cariño. Pero además relacionarse con ellos tiene múltiples beneficios. En términos de salud física, se ha demostrado que las mascotas tienen efectos muy positivos en el organismo. Algunos de estos son: ayudan a bajar la presión sanguínea, fortalecen la inmunidad contra algunas alergias y enfermedades respiratorias, ayudan en el retraso del deterioro mental producido por demencia senil, pueden aportar un efecto analgésico contra algunas enfermedades, estimulan habilidades sociales y comunicativas en personas con trastorno autista, etc.

A nivel emocional, compartir tiempo con mascotas puede aliviar el sentimiento de soledad, ayudar a desarrollar el sentido de la responsabilidad, mantener activa a la persona y también estimular la producción de serotonina, dopamina y disminuir el cortisol, lo cual aporta sensación de bienestar y felicidad.

Higiene Quizá el mayor inconveniente sea la suciedad. Incluso si se toman medidas higiénicas como frecuentar al veterinario, cepillado, baño (en casos puntuales), etc., hay elementos que se escapan, como podrían ser las babas, pelos, arena, gotitas de orina, o restos de excremento, entre otros fluidos o residuos.

Esto puede ser un problema para la mayoría de tapicerías de sofás que existen en el mercado, las cuales suelen ser muy difíciles de limpiar.

En Sofás Animal Friendly se ha diseñado un sofá que libra a los tutores de mascotas del trabajo duro y engorroso que puede conllevar la limpieza del sofá, para poder así compartir el sofá con ellos y mantenerlo siempre limpio.

Tiene doble capa con tratamiento anti-manchas (muy fácil de limpiar), anti-arañazos (las uñas de los gatos no deshilachan el tejido), anti-pelos (tratamiento antiestático) y capa impermeable durante al menos 24 horas.

Limpiar el sofá será cuestión de minutos con un paño húmedo. Tener un hogar adecuadamente amueblado para convivir con mascotas es el plan perfecto para disfrutar de su compañía sin preocupaciones.



