viernes, 29 de abril de 2022, 17:18 h (CET) Una correcta planificación financiera permitirá asegurar un proyecto de vida y esto se puede conseguir gracias a conocimientos adquiridos o a la figura del asesor financiero, que en otros países está muy normalizado. En la actualidad el negocio de servicio financiero es prácticamente digital, con un gran impacto de las TIC “España necesita potenciar la cultura financiera desde la educación Primaria para que la sociedad pueda defenderse en el mundo financiero”. Así lo ha señalado Enrique Bailly-Baillière, director general de Altex Asset Management dentro de los encuentros Un Café Con… que organiza la Delegación en Madrid de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación, AEIT-Madrid.

En esta ocasión, el ingeniero de Telecomunicación Enrique Bailly-Baillière, realizó un repaso del papel fundamental que juegan los ingenieros de Telecomunicación dentro del sector financiero, en particular, en lo que respecta a la gestión patrimonial personal.

Durante la charla, moderada por Víctor Valle, secretario de la AEIT-Madrid, Bailly-Baillière comentó que es fundamental y prioritario que desde la infancia los niños reciban una educación financiera. “Después de la salud, el dinero es lo que por permite tener bienestar para el futuro, por ese motivo es imprescindible tener unos conocimientos básicos en materia financiera como sucede a la hora de firmar una hipoteca, un crédito…”, señaló. “Por otro lado, en otros países como Estados Unidos es muy habitual tener un asesor financiero, independientemente del patrimonio personal que se tenga, hecho que en España todavía no está instaurado”, apuntilló Enrique.

En lo que respecta a la implicación de la tecnología aplicada a los servicios financieros, el director general de Altex Asset Management comentó que en la actualidad estos negocios son prácticamente digitales. “Hoy en día todos los servicios financieros se producen de manera telemática, tanto la relación con el cliente como el intercambio de pagos son digitales, y más que nunca las empresas deben adaptarse a este formato”.

“El papel de la innovación de los telecos tiene un impacto descomunal en el mundo financiero. Como por ejemplo innovaciones desde el punto de vista de la Inteligencia Artificial en el que cada vez hay más sistemas que incorporan nuevos datos con multitud de información, lo que permite una toma de decisiones más rápidas en el sector”, señaló Bailly-Baillière.

En su opinión, “esta incesante inversión del sector financiero en las TIC que comenzó durante los años 90 y 2000, tuvo su culmen con la crisis de 2008, momento en el que aparecen algoritmos que seguían tendencias y sistemas de gestión que identificaban la tendencia del activo, algo difícil para los gestores tradicionales. Con la regulación intervencionista de la Reserva Federal, estos sistemas actuaban automáticamente y cada vez que surgía una crisis, intervinieron en los mercados financieros”.

Situación actual

En este encuentro también hubo tiempo para comentar el escenario actual, marcado por grandes cambios como la globalización, la pandemia o la actual guerra en Europa.

“Desde el punto de vista del sector financiero, da la sensación que al inicio la guerra se especuló con una escalada global, sobre todo en el momento de la invasión. Sin embargo, parece que por un lado se ha alcanzado un consenso internacional con respecto a la respuesta que dar a Rusia; pero en el ámbito regional, en el que ahora mismo se está desarrollando el conflicto, la escalada va más allá; lo que está suponiendo un enorme desgaste para Rusia, para su economía, como ha sucedido, por ejemplo, con la retirada del sector privado de Rusia, situación que ocurre por primera vez. Pese a ello, el daño a la economía ya está hecho y puede producir una recesión en Europa”, comentó.

Enrique Bailly-Baillière es ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid, Master en Informática e Inteligencia Artificial por la Universidad Carlos III de Madrid y Executive MBA por el Instituto de Empresa. Comenzó investigando y dirigiendo durante 5 años proyectos de reconocimiento de voz y la identificación del hablante en la UC3M. De allí pasó a desempeñar como gerente de Propuestas en redes troncales de telecomunicación y para sistemas MD-110 en Ericsson y, con sólo 30 años, se embarcó como director de desarrollo de negocio en el lanzamiento de la compañía de gestión patrimonial Altex Asset Management, ascendiendo posteriormente a la dirección general de la misma. Un salto al sector financiero que viene motivado por el reto profesional y la inquietud.

Este ha sido el primer encuentro presencial organizado por la AEIT-Madrid, el séptimo de esta serie de encuentros en los que ya han participado destacados profesionales del sector de las TIC como Víctor Calvo Sotelo, Javier Nadal o Nuria Oliver, entre otros.

Se puede ver el encuentro completo en el siguiente enlace o a través del nuevo microsite de Un Café Con…

Sobre la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación de Madrid (AEIT-Madrid)

La Delegación en Madrid de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación (AEIT-Madrid) nace en 2009 por mandato de la Asamblea General de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación (AEIT), con el objeto de completar su modelo territorial y dar un servicio de proximidad a sus asociados en una Comunidad Autónoma que concentra a unos 3.000, alrededor del 43% de los asociados del total nacional.

Con el fin de ser la asociación de referencia para todos los Ingenieros de Telecomunicación que desarrollan su actividad en la Comunidad de Madrid, AEIT-Madrid tiene entre sus líneas prioritarias de trabajo la de potenciar la relevancia socioeconómica de la Ingeniería de Telecomunicación y sus profesionales, mediante la intensificación de las relaciones con las empresas, instituciones y universidades de la Comunidad, así como el fomento de la incorporación y participación activa de sus asociados, especialmente de los más jóvenes, y la provisión de herramientas que faciliten su orientación y reciclaje profesional, para impulsar su reconocimiento en los ámbitos empresarial e institucional, así como en el mercado de trabajo.

