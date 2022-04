Colegio Logos en el Top 4 de los mejores colegios de España en 2022 Comunicae

viernes, 29 de abril de 2022, 17:22 h (CET) El Colegio Logos (Las Rozas, Madrid) se sitúa como el mejor colegio de la zona Noroeste de Madrid, el tercero de la Comunidad de Madrid y cuarto de toda España, según el ranking de "Los 100 mejores colegios" de El Mundo.es 2022 (por puntuación). Logos consta de dos Campus: Logos Nursery, para Educación Infantil a partir de los 4 meses; y Logos International School, para Primaria, Secundaria, Bachillerato y Bachillerato Internacional En esta 23º edición del especial “Los 100 mejores colegios”, el periódico El Mundo recoge una selección de 160 centros de enseñanza repartidos en 3 categorías, fruto de un análisis pormenorizado de más de un millar de escuelas siguiendo 27 criterios, enmarcados en tres grupos: Grupo A, criterios referentes al modelo de enseñanza como la cobertura educativa o el reconocimiento externo; Grupo B, criterios referentes a la oferta educativa como los idiomas, el profesorado o la cantidad de horas dedicadas a tutorías; y Grupo C criterios relacionados con los medios materiales, como el número de alumnos por aula, la tecnología o el comedor escolar..

Este ranking de El Mundo es, desde hace años, un referente en el sector de la educación, pero además es una guía excelente para las familias con hijos en edad escolar, que se hallan en la búsqueda del centro adecuado para sus hijos.

Los pilares sobre los que se trabaja en el Colegio Logos (Las Rozas, Madrid) encajan a la perfección con los aspectos que se valoran a la hora de escoger a los mejores colegios de España en este ranking: La formación en valores, la innovación, los idiomas, y el espíritu deportivo. Pilares que favorecen no sólo unos buenos resultados académicos, sino un desarrollo humano, amparado en la importancia concedida al desarrollo de las capacidades individuales de cada alumno.

Logos, es un centro reconocido por su calidad académica. Sobresale obteniendo unas excelentes notas medias de 8,2 sobre 10 en la EVAU; y un 37 sobre 45 puntos en el prestigioso programa de Bachillerato Internacional lo que equivale a 8.2/10. De esta manera, reafirma su posición como líder educativo en estos programas preuniversitarios.

Departamento de orientación

Logos dispone, para todos sus alumnos, de un departamento multidisciplinar de Orientación psico-pedagógica compuesto por psicólogas especializadas, coordinadas continuamente con los profesores-tutores, y los directores técnicos.

El Colegio, además, mantiene un número reducido de estudiantes en sus aulas y por ello, prestan atención de forma personalizada al crecimiento y evolución de cada alumno, dando un seguimiento personalizado.

Bachillerato Internacional

Logos International School cuenta con el Programa de Bachillerato Internacional (IB), que ofrece una titulación internacional. Se forma a sus alumnos en este programa del diploma para dominen y empleen, al menos, dos lenguas (español e inglés), desarrollen un pensamiento crítico con una mentalidad internacional y aumenten sus posibilidades académicas.

Programa de Inmersión lingüística

Cabe destacar, además, el programa de inmersión lingüística, con el que se trabaja en Logos Nursery School, el área de educación infantil de Logos desde los 4 meses. Impartiéndose para sus alumnos de 2 años el 50% del horario en idioma inglés, para los de 3 años el 100%; y para los de 4 y 5 años, todo en inglés, excepto una clase de español diaria de 45 minutos, todo ello con el objetivo de que terminen la etapa de infantil leyendo y escribiendo en los dos idiomas.

La escuela infantil cuenta también con natación desde los dos años, sala multisensorial y proyecto de estimulación musical y psicomotriz.

Programa Ruler

Logos integra en su programación curricular el método RULER Approach de educación socio-emocional está basado en décadas de investigación y avalado científicamente por la Universidad de Yale, con el que los alumnos adquieren mayor conciencia de sus emociones y de la influencia que tienen en su día a día.

Educación deportiva

Logos cuenta además con más de 40.000 m2 de instalaciones deportivas para practicar una amplia gama de disciplinas: tenis, pádel, natación, fútbol, baloncesto, esgrima, judo, gimnasia rítmica o ballet, entre otras.

El deporte impulsa el desarrollo físico y mental. Y además fomentan valores como el respeto, el compañerismo y el esfuerzo, que se refuerzan en todas las áreas del Colegio.

El Colegio Logos (Logos Nursery + Logos International School) es un colegio internacional y bilingüe, localizado en la zona noroeste de Madrid con un espacio educativo con clases equipadas digitalmente, laboratorios, espacio de coworking, programa de inmersión lingüística en su área infantil, aula de robótica, y unas instalaciones innovadoras y únicas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.