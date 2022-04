Descubrir que las plantas son holobiontes garantiza el éxito en el cultivo Comunicae

viernes, 29 de abril de 2022, 15:01 h (CET) Según Plantadecor, entender que la planta es un ecosistema lleno de vida ayudará en gran medida a evitar errores en el cultivo y hará que su cuidado se vuelva mucho más sencillo El ser humano no es un organismo único ya que en él conviven un sinfín de virus, bacterias y hongos que funcionan de manera simbiótica. Es decir, estos virus bacterias y hongos, viven en el humano y gracias a él, de la misma forma que el ser humano no podría vivir sin ellos. Es un “toma y daca” y una manera sencilla de describir lo que es un holobionte.

El término holobionte fue introducido en los años 40, por el biólogo alemán Adolf Meyer-Abich, pero no fue hasta la década de los 70 cuando fuera popularizado por Lynn Margulis gracias a su teoría endosimbiótica evolutiva, en la que aseguraba que los humanos, los animales y también las plantas son holobiontes.

Por lo tanto, gran parte del éxito de la vida de las plantas, se lo deben a otros organismos que la acompañan. ¿Y por qué es tan importante esta teoría sobre la evolución en el cultivo de las plantas?

José Manuel Oliván de Plantadecor.com lleva más de 20 años dedicándose en cuerpo y alma al cultivo de plantas y árboles. El apasionado cultivador, asegura que la mayoría de los fracasos en el cultivo son debidos a que no se comprende que las plantas son holobiontes. “Tendemos a disociar las acciones en el cultivo, separando el riego del abonado, del trasplante, de la misma comprensión de la planta en sí.”

Según el viverista, cuando se entiende que la planta es un pequeño ecosistema lleno de vida y que, no solo su propia vida y su comportamiento, sino todo el ecosistema que la acompaña es importante, el cultivo se simplifica y se vuelve mucho más sencillo.

“Veo a través de mis clientes, y de lo que circula por internet y en redes, que las plantas no se tratan como seres vivos-holobiontes, y que la mayoría enfoca el cultivo con numerosos puntos de vista, pero casi siempre de forma aislada.”

Y pone un claro ejemplo: "El polvo es perjudicial para las plantas, dado que dificulta el proceso de la fotosíntesis. Dicho esto, es evidente que una hoja sin polvo realiza mejor la fotosíntesis y, por ende, proporciona energía y salud a la planta. Las plantas en la naturaleza también acumulan polvo, pero se limpian cuando llueve. Por lo tanto, emulando a la naturaleza, deberíamos limpiar las hojas de las plantas con agua de lluvia o agua destilada. Por el contrario, muchos señalan la conveniencia de utilizar leche, cerveza, aceite de neem, jabón potásico… Ya sé de varios casos que este tipo de actuaciones han dado como resultado hojas quemadas y plantas debilitadas."

Pero ¿Alguien se ha parado a pensar en que, en las hojas de las plantas, además de polvo hay también otros seres vivos que quizás sean beneficiosos para ellas? Sin contar con el resto de sustancias que las plantas generan en su cutícula (piel) para protegerse.

Para José Manuel, todas las acciones que ser llevan a cabo al cultivar una planta: Riego, abonado, trasplante, exposición a la luz, etc. están relacionadas entre ellas y no se pueden disociar. Los numerosos micro y macro organismos que se encuentran en la planta y que conviven con ella son tan importantes en la vida de la planta, como la suya propia.

Entender las plantas como holobiontes, es decir, como si fueran un pequeño ecosistema, ayudará a entender a estas especies compañeras y proporcionará mejores resultados en su cultivo.

José Manuel Oliván es un apasionado de la naturaleza dedicado, desde hace más de veinte años, al mundo de las plantas en su vivero de La Rioja. Día a día, a través de sus clases y redes sociales contribuye a transmitir el conocimiento sobre el cuidado de los árboles, las plantas y las flores, desde sus orígenes hasta su desarrollo óptimo, teniendo en cuenta sus ciclos y su asombrosa capacidad de adaptación. Su vivero online Plantadecor.com se encuentra uno de los mayores catálogos de suculentas, cactus, caudex, orquídeas y todo tipo de plantas interior y exterior.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.