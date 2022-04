¿Cuáles son las funciones de un conserje? Por GRUPO BERNI Comunicae

viernes, 29 de abril de 2022, 14:39 h (CET) ¿Qué hace un conserje de comunidad? ¿Quién es el conserje de la comunidad? Esta figura es un empleado de la comunidad de propietarios, es decir, todos los propietarios representados por el administrador, contratado mediante un contrato de trabajo por cuenta ajena basado en normas precisas dictadas por el convenio colectivo nacional de la categoría Las tareas principales son supervisar y vigilar la entrada al edificio controlando a las personas que entran en él. Aunque a veces se piense que “Ser conserje de una comunidad es un trabajo que está en las últimas y requiere gastos excesivos para los propietarios". En realidad, desde hace algunos años, las empresas de conserjes están viviendo una segunda juventud.

Así lo confirman los últimos datos, tal y como se recoge en este artículo según diversas encuestas realizadas sobre el terreno por asociaciones, los conserjes están volviendo poco a poco.

El retorno de esta figura se debe a la creciente necesidad de seguridad contra robos e intrusos. Por otro lado, el conserje es un buen elemento disuasorio para desanimar a los ladrones y defenderse de los robos en los bloques de pisos.

Pero no sólo eso, contar con un conserje de comunidad significa garantizar que la limpieza del edificio se realice correctamente sin tener que preocuparse por la subcontratación. Además, con un conserje, las cartas y los paquetes no se pierden.

Pero, ¿qué hace un conserje de comunidad? ¿Cuáles son las tareas del conserje?

Nombramiento del conserje de una comunidad

Antes de entender lo que hace un conserje, hay que aclarar cómo se realiza el nombramiento del conserje de comunidad. Este profesional es elegido y contratado por el presidente de la comunidad tras obtener la mayoría en la asamblea.

Así que, como se puede adivinar, para la contratación del conserje la decisión de la asamblea es fundamental y se configura como un acto extraordinario de administración o como una innovación.

Una vez que el presidente haya identificado al conserje ideal, éste deberá firmar el contrato en el que se especifiquen las tareas, el horario, la fecha de contratación, el periodo de prueba, el cargo, los días de trabajo, las vacaciones y el salario

Hay que decir que no es fácil para el administrador saber cómo elegir un buen conserje de comunidad.

El conserje debe tener una excelente capacidad de organización y asegurarse de que se mantiene un ambiente agradable en el edificio. Por ello, las cualidades más apreciadas del conserje de comunidad son: habilidades interpersonales, cortesía, disponibilidad, fiabilidad, discreción, paciencia, atención y, sobre todo, confidencialidad.

¿Cuáles son las tareas del conserje de la comunidad?

Hay que responder a la pregunta clave: ¿qué hace una empresa de conserjes de comunidad, ¿cuáles son sus tareas? Las principales tareas y funciones son:

Vigilancia del edificio con la ayuda de herramientas de videovigilancia.

Distribución de la correspondencia ordinaria.

Asistencia a las empresas de mantenimiento y coordinación con el administrador.

Abrir y cerrar las puertas de acceso a las horas establecidas.

Observar las directivas del administrador del edificio.

Hacer cumplir las normas de la comunidad. El contrato de trabajo difiere según el tipo de actividad que realiza el profesional en cuestión. Hay tareas universales, se ha enumerado anteriormente, y tareas adicionales especificadas por el contrato individual. Por ejemplo, el servicio de cobro de alquileres y cuotas de comunidad que se depositan en la caja fuerte.

O también, la recogida de la correspondencia extraordinaria si está en posesión de un apoderamiento de la comunidad, la limpieza de las zonas comunes y verdes, el servicio de recogida y transporte de residuos.

Imputación de los costes del servicio de conserjería

¿Quién paga el servicio de conserjería? La respuesta es obvia: los propietarios. Esto se debe a que es un servicio inherente a las zonas comunes. En concreto, el reparto de los gastos del servicio de conserjería se realiza en función de las milésimas de propiedad.

Conserje del comunidad y horario de trabajo

¿Cuántas horas trabaja un conserje de comunidad? Esta es la pregunta que se hacen los interesados en ejercer esta profesión. Como se puede ver, no se trata sólo de saber qué hace un conserje de comunidad, también es necesario conocer el tiempo que tiene que dedicar al trabajo.

¿Existe el contrato de conserje a tiempo parcial? La respuesta es sí. En este caso, las horas de trabajo semanales se reducen.

¿Y qué ocurre si hay necesidades urgentes fuera de los horarios acordados? Se puede mantener unas horas semanales de guardia. Por supuesto, no se trata de las vacaciones, los días festivos, el tiempo de descanso, los permisos extraordinarios, el permiso por matrimonio y el permiso por maternidad.

¿Cuánto gana un conserje de edificio?

¿Cuánto gana un conserje en un bloque de pisos? El salario depende principalmente de las tareas que realice el profesional. Por eso es tan importante saber qué hace un conserje. Razón de más para asegurarse de que todas las tareas están escritas en el contrato desde el principio y de forma clara.

Qué hace un conserje de comunidad: la experiencia

En este artículo se ha explicado lo que hace un conserje de comunidad. Una figura que vuelve a ser fundamental: garantiza la seguridad y apoya al presidente de la comunidad. Por no hablar de que es un punto de referencia para propietarios e inquilinos.

