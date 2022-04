Schneider Electric presenta las nuevas envolventes PrismaSeT S hasta 160 A Comunicae

viernes, 29 de abril de 2022, 13:45 h (CET) Gracias a las nuevas envolventes modulares PrismaSeT S de Schneider Electric, la instalación de la distribución eléctrica en edificios comerciales e industriales es equiparable a la de proyectos residenciales. Schneider Electric tiene un compromiso firme con la sostenibilidad y, por eso, los nuevos armarios PrismaSeT S están fabricados con al menos un 30% de plástico reciclado Schneider Electric, el líder en transformación digital de la gestión de la energía y automatización, en su ambición por convertirse en un partner comercial clave para los electricistas, presenta PrismaSeT S. Esta nueva gama de envolventes modulares de 4 a 8 filas ofrece un sistema completo y seguro para cuadros de distribución hasta 160 A. El nuevo sistema viene acompañado con herramientas de selección digital para facilitar el diseño del cuadro eléctrico.

Así, las envolventes PrismaSeT S y el resto de las soluciones de aparamenta modular hasta 160 A, les brinda a los electricistas un gran ahorro de tiempo a la hora de instalar la distribución eléctrica: en los locales comerciales, en edificios terciarios y aplicaciones industriales; siendo tan agiles como en las instalaciones residenciales. La razón es que la nueva solución de Schneider Electric ofrece a los profesionales una mayor flexibilidad a la hora de realizar la instalación y el cableado gracias al repartidor vertical VDIS y la posibilidad de usar un pasillo lateral (opcional).

Además, PrismaSeT S respalda el compromiso de Schneider Electric con la sostenibilidad, ya que, en su proceso de fabricación, se utilizan piezas de materiales plásticos reciclados.

Innovaciones específicas de las nuevas envolventes modulares PrismaSeT S

El sistema VDIS es toda una innovación de diseño y ergonomía en las instalaciones comerciales e industriales. Gracias al VDIS, los electricistas pueden instalar y conectar el interruptor de cabecera de una forma más simple, reduciendo el uso de cable y el tiempo de cableado. Por otro lado, el pasillo lateral, puede ser utilizado para acometida de un interruptor general, o como alojamiento de bornas de conexión. También resulta muy útil para facilitar la instalación, ya que al alojar el interruptor automático de entrada ahorra espacio en los carriles DIN para otros dispositivos o futuras ampliaciones.

PrismaSeT S está incluido en los softwares eDesign y Rapsody, desarrollados por Schneider Electric para facilitar a los electricistas la cotización y el diseño de los cuadros eléctricos.

Schneider Electric está firmemente comprometido con las iniciativas de sostenibilidad y tiene el objetivo de reducir su impacto sobre el medioambiente. Por eso, PrismaSeT S está fabricado con al menos un 30% de plástico reciclado. Además, el 70% de los embalajes son de cartón reciclado y reutilizables para su transporte hasta el lugar de instalación final, y ya no se utiliza plástico de un solo uso.

Sobre Schneider Electric

En Schneider Electric, creen que el acceso a la energía y a lo digital es un derecho humano básico. Capacitan a todos para aprovechar al máximo su energía y recursos, asegurando que Life Is On esté en todas partes, para todos, en todo momento.

Brindan soluciones digitales de energía y automatización pensadas para la eficiencia y la sostenibilidad. Combinan tecnologías energéticas líderes en el mundo, automatización en tiempo real, software y servicios en soluciones integradas para hogares, edificios, centros de datos, infraestructura e industrias.

Están comprometidos con dar rienda suelta a las infinitas posibilidades de una comunidad abierta, global e innovadora que sienta pasión por sus propósitos inclusivos y de empoderamiento.

www.se.com/es/es/

