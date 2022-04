Schneider Electric elige Barcelona para su nuevo Hub Digital internacional

El nuevo Hub Digital de Schneider Electric en Barcelona será un centro de expertise tecnológico, con expertos reconocidos de diferentes ámbitos, y liderará importantes trasformaciones digitales para toda la compañía a nivel global. El Hub supondrá la contratación de más de 200 profesionales durante este primer año, cifra que se prevé ampliar en los próximos años. La compañía ha elegido Barcelona para crear su Hub por su apuesta por la innovación y por su consolidado ecosistema de empresas e iniciativas IT Barcelona acogerá el nuevo Hub Digital internacional de Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, que supondrá la contratación de más de 200 personas durante este 2022. Este nuevo centro de expertise tecnológico contará con expertos en los campos de ciberseguridad, analítica avanzada, inteligencia artificial, cloudificación e integración de plataformas, entre otros y dará soporte a toda la compañía, liderando importantes trasformaciones digitales para Schneider Electric a nivel global.

Desde Barcelona, el Hub Digital liderará importantes proyectos de transformación digital con un enfoque global, como el impulso del eCommerce, la cloudificación de la compañía, el desarrollo de sistemas ERP y la gestión, análisis e integración de los datos y la IA, además de soluciones para clientes y partners basadas en estos proyectos.

“El Hub Digital de Schneider Electric en Barcelona está llamado a convertirse en un referente para todo el ecosistema. Nos va a permitir avanzar aún más rápido en nuestra propia digitalización, pero también ayudar a la transformación digital de las compañías con las que trabajamos” -comenta Josu Ugarte, presidente de Schneider Electric Zona Ibérica. “Somos una compañía con una fuerte base industrial que ha sido capaz de hacer converger los mundos IT y OT, llevando la conectividad a cada uno de nuestros productos, extrayendo los datos y garantizando su continuidad y desarrollando los softwares que permiten explotar y extraer el máximo valor de esos datos. Todo ello con plataformas abiertas y escalables”.

Barcelona, polo de atracción de talento

La apuesta de Schneider Electric por Barcelona se basa en el importante valor añadido de su oferta como ciudad líder en innovación: con un ecosistema de startups y empresas IT de referencia; una gran capacidad de atracción de talento digital; y la presencia destacada que tiene ya Schneider Electric en España, donde cuenta con más de 4000 empleados.

Para este nuevo Hub la compañía tiene previsto contratar alrededor de 200 personas a lo largo de este 2022, apostando por el talento innovador internacional, de diferentes perfiles profesionales entre los que destacan: expertos de Infraestructura IT, aplicaciones, Data Analytics, CRM, Ciberseguridad y Redes, entre otros ámbitos. Estos se unirán a los más de 3.100 profesionales que conforman Schneider Digital, distribuidos en 64 países alrededor del mudo.

“Barcelona ya se había convertido de forma natural en uno de los centros neurálgicos de nuestros equipos Digitales. Es una ciudad que atrae al talento y muchísimas personas de nuestros equipos digitales estaban ya fijando aquí su residencia de forma natural y reclutando talento local e internacional. En los últimos 5 años, en Iberia, hemos duplicado este tipo de perfiles hasta superar los 300, con más de 150 nuevas incorporaciones atraídas por la capacidad de innovación de la compañía, por el propio ecosistema interno de talento y aprendizaje, pero también, y es algo que ha salido de forma reiterada en las entrevistas, por saber que sus desarrollos contribuyen a crear soluciones que impactan de forma positiva en la sostenibilidad del planeta” - explica José Luis Cabezas, vicepresidente de Recursos Humanos de Schneider Electric Zona Ibérica. “En este 2022, con la creación de este Hub Digital contrataremos a un mínimo de 200 personas”.

La ubicación de este centro digital, en principio, será la sede de Schneider Electric en Barcelona, en el 22@, lo que permitirá aprovechar las sinergias con las áreas de negocio, desarrollar best practices e incubar proyectos de colaboración.

Este nuevo centro tecnológico participará en programas ya instaurados en la compañía como el “We mean tech”, para visibilizar la comunidad de mujeres en el entorno STEM, y “Let’s Go Engineering”, cuyo objetivo es el de fomentar y despertar el interés por las carreras STEM desde las escuelas.

Cloud, Ciberseguridad y Datos, core del nuevo Hub Digital

Cloud

Para aumentar su resiliencia y agilidad operacional, Schneider Electric pilotará desde Barcelona la cloudificación de la compañía a nivel global. “Este proyecto es clave tanto para nosotros como para nuestros partners y clientes que estén abordando procesos de transformación digital y necesitan disponer de una infraestructura que les aporte la flexibilidad, la agilidad y la escalabilidad necesarias para crecer, al mismo tiempo que controlan los costes”, apunta Laura Sancho, Head of IT Iberia & Project Management Officer Leader de Schneider Electric.

Ciberseguridad

El Hub funcionará también como área de experimentación e innovación en ciberseguridad, con un grupo de analistas de seguridad siempre estudiando nuevos paradigmas en el mundo cibernético para implementar métodos de detección innovadores. La empresa cuenta, además, con un amplio programa de formación sobre las nuevas tecnologías, las tendencias en ciberdefensa y la normativa de privacidad.

“En Schneider Electric estamos comprometidos con la protección de nuestros clientes y compañeros alrededor del mundo y, por tanto, también de los sistemas y los datos que contienen. Nos debemos a nuestros clientes y a conservar su confianza, por lo que es fundamental que apliquemos constantemente herramientas de gestión de riesgos”, comenta Laura Sancho.

Para ello, la compañía cuenta con equipos en todo el mundo que trabajan como uno solo. “Somos verdaderamente globales y creemos que la colaboración es la clave de nuestro éxito”, afirma Ugarte.

Datos

Por otro lado, uno de los objetivos principales de los proyectos del Hub, es el de mejorar la madurez de los datos en Europa para que sean datos accesibles, fiables, documentados y bien gobernados que les permita ser una empresa completamente Data-Driven.

En este sentido, Schneider Electric cuenta con las mejores tecnologías de datos y análisis de la industria. Esto, sumado a los más de 50.000 usuarios internos de las herramientas de análisis de datos de más de 110 países, proporciona un enorme volumen de información del negocio a nivel interno, lo que ofrece a cada negocio, función y región la posibilidad de entender y desarrollar sus índices de madurez de datos.