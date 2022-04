Estudio de Rentiner sobre la situación del renting en España Comunicae

viernes, 29 de abril de 2022, 13:34 h (CET) La empresa Rentiner realizó una encuesta a más de 170 solicitantes de renting en España con el objetivo de conocer la alternativa predominante dentro de la movilidad automotriz La empresa Rentinerrealizó una encuesta a más de 170 usuarios de España, con el objetivo de conocer la alternativa predominante dentro de la movilidad automotriz.

La situación que se está viviendo afecta a la gran mayoría, sin embargo, la necesidad de desplazarse obliga a optar por alguna opción. Asimismo, la encuesta fue dirigida tanto a conductores actuales como a no conductores, sin filtro de edad.

Las respuestas que se obtuvieron provenían principalmente de usuarios de entre 35 y más de 50 años. Lo cual ayuda a conocer la situación en la que se encuentran los potenciales clientes del sector.

Ante la disyuntiva, el renting dominó el porcentaje más alto con un total del 76,6%. Por lo que se puede afirmar que aún teniendo que afrontar el retraso en la decisión de contratación debido a las crisis actuales, los usuarios siguen optando por una movilidad modelo renting. Adquirir un vehículo en el mercado de segunda mano es la segunda opción muy por debajo con un 13%. Si durante los dos últimos años los efectos del coronavirus frenaron la venta de coches y el crecimiento del modelo renting, ya se empiezan a vislumbrar los efectos de la guerra en Ucrania con la subida en los precios de los combustibles, lo que puede retrasar una vez la decisión de contar con un vehículo nuevo.

No obstante, el renting ha recortado terreno a la compra de vehículo nuevo. En 2020, el 20% de los vehículos matriculados en España estaban destinados al renting. A día de hoy la cifra ya se sitúa en el 25% y todo apunta a que el renting se está comiendo el pastel de las matriculaciones.

¿Qué buscan los usuarios de renting?

Los resultados hablan y confirman que el foco principal a la hora de contar con un vehículo está en la comodidad en su totalidad, resaltando con un porcentaje del 67,9%. Entre otros, la sencillez se posiciona por debajo con un tanto por ciento más bajo, lo cual indica que los usuarios más exigentes buscan el conjunto del bienestar y la simplicidad de un vehículo.

¿Cuál es el uso principal que los usuarios dan a su vehículo?

Todo apunta a que el trabajo es la razón principal por la que los usuarios deciden solventar su necesidad de movilidad con un vehículo. El escrutinio delata el motivo del aumento de rentings de vehículos urbanos, pequeños y sencillos como puede ser el Fiat 500, top ventas del momento. No obstante, para gran parte de los usuarios, el uso primordial de un vehículo se centra en la familia, lo cual reafirma el boom de los coches SUV que destacan por su excelente tamaño y seguridad.

Cabe destacar que los usuarios fueron consultados sobre los inconvenientes que podía presentar el modelo renting en comparación a otras opciones. Tras la recopilación de respuestas, resaltó el alto precio, la imposibilidad de propiedad y la duración del plazo de entrega del vehículo. Sin embargo, acaban resultando aspectos secundarios del renting, teniendo en cuenta que el problema de fondo queda zanjado.

De todas formas, para entender el crecimiento constante del renting, los usuarios destacaron las virtudes principales que impulsan a optar por un renting. Entre muchas, destacó el ahorro económico y de tiempo, la posibilidad de cambiar de vehículo al terminar el contrato y la comodidad de contar con todos los servicios incluidos.

Sobre Rentiner

Rentiner ofrece servicios de comparación de renting a medida por toda España. Cuenta con una gran variedad de compañías propietarias de flotas de coches y, a su vez, gestiona de principio a fin la contratación del renting para un favorable proceso, totalmente gratuito.

Para más información: https://rentiner.com/

