Schneider Electric celebra que la Unión Europea actualice el reglamento de gases GEI relativo al SF6 Comunicae

viernes, 29 de abril de 2022, 13:37 h (CET) La compañía apoya la nueva propuesta de revisión del reglamento de la UE y coincide en que ahora es el momento de acelerar la transición hacia las tecnologías de energía verde. Schneider Electric sigue ofreciendo su tecnología verde y digital que, gracias al aire puro, va más allá de las soluciones heredadas con gases fluorados, eliminando las barreras que dificultan la transición hacia una energía ecológica Schneider Electric, el líder en transformación digital de la gestión de la energía y automatización, ha hecho público su apoyo firme al reciente anuncio hecho por la Comisión Europea sobre el futuro uso del gas de efecto invernadero (GEI) más potente del mundo, el SF6. La nueva propuesta de revisión del reglamento de la UE incluye entre sus objetivos el hexafluoruro de azufre, un gas GEI que, durante décadas, se ha utilizado ampliamente en los equipos eléctricos debido a su idoneidad única y a la falta de alternativas competitivas.

Cumpliendo con su promesa de desarrollar una oferta completa de soluciones sin SF6, Schneider Electric sigue ofreciendo al mercado un conjunto innovador de tecnologías digitales ambientalmente superiores que evitan el uso de este gas de efecto invernadero reemplazándolo por aire puro. La disponibilidad, el elevado rendimiento y la fiabilidad de estas tecnologías limpias tan esperadas hacen que el actual esfuerzo de revisión del reglamento de gases fluorados de la UE sea oportuno y factible.

Si en el futuro se adopta una política europea revisada que restrinja la utilización del SF6, se estaría ante un hito clave en la carrera para abordar con éxito los objetivos climáticos europeos, en un momento en el que la ventana de oportunidad para limitar el calentamiento global a 1,5°C se está cerrando rápidamente.

Para más información:https://www.iee.fraunhofer.de/en/research_projects/search/laufende/f-gas-free.html

Sobre Schneider Electric

En Schneider Electric, creen que el acceso a la energía y a lo digital es un derecho humano básico. Capacitan a todos para aprovechar al máximo su energía y recursos, asegurando que Life Is On esté en todas partes, para todos, en todo momento.

Brindan soluciones digitales de energía y automatización pensadas para la eficiencia y la sostenibilidad. Combinan tecnologías energéticas líderes en el mundo, automatización en tiempo real, software y servicios en soluciones integradas para hogares, edificios, centros de datos, infraestructura e industrias.

Están comprometidos con dar rienda suelta a las infinitas posibilidades de una comunidad abierta, global e innovadora que sienta pasión por sus propósitos inclusivos y de empoderamiento.

www.se.com/es/es/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.