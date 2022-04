MOTÓNITY, distribuidor oficial de la firma holandesa REV’IT en España y Europa Emprendedores de Hoy

En el mundo de las marcas de ropa para motociclistas, hay muchas con una larga trayectoria en el mercado.

La marca REV’IT moto es una que, a pesar de ser relativamente nueva, ha sabido ganarse una popularidad notable, entre los amantes de las motocicletas. La firma no solamente ofrece productos de muy buena calidad, sino que, además, cuenta con un diseño bastante innovador, excelentes niveles de seguridad, buen ajuste y mucho más.

Por esta razón, ahora mismo, es una de las marcas principales holandesas de ropa para motociclistas. En España, la tienda MOTÓNITY, especializada en ropa y accesorios para moteros, es distribuidora oficial de esta marca.

Distribuidores oficiales de la marca REV’IT en España Fundada en 1995, REV’IT es una firma holandesa que no lleva mucho tiempo en el mercado de la ropa para motociclistas, en comparación con otras firmas más reconocidas y con mayor trayectoria. Sin embargo, con poco menos de 20 años de historia, las excelentes características con las que cuentan todos sus productos la han llevado a convertirse en una de las favoritas de todo el sector.

Los productos de esta marca se pueden adquirir a través de MOTÓNITY. La asociación entre ambas firmas se basa, principalmente, en la pasión mutua que sienten por las motos y en su objetivo común, que es el de ofrecer productos de calidad para motoristas. El resultado es una tienda online donde las personas pueden encontrar lo mejor de REV’IT a unos pocos clics, productos con una alta calidad y características excepcionales.

Una marca que destaca entre las demás No sería exagerado decir que actualmente REV’IT es posiblemente la mejor marca de productos para motoristas del mercado y las razones son varias. Por ejemplo, es una firma que ofrece una combinación inteligente de materiales, que se basa en un estudio minucioso de distintos factores, para crear un producto que proporcione lo mejor en confort, seguridad y diseño.

Por otro lado, la marca también destaca por su ajuste perfecto, lo cual hace que su uso se sienta muy bien. También se podrían mencionar otras de sus características, como sus soluciones innovadoras que incluyen ventilación con imanes, bolsillos ocultos, ajustes móviles, componentes y tejidos de alta seguridad, su alto nivel de protección premiado internacionalmente y mucho más. Todo esto, bajo un diseño sumamente elegante y único, que lo distingue fácilmente de sus competidores.

Al ingresar en la tienda online de MOTÓNITY, el usuario podrá encontrar una sección totalmente dedicada a la marca REV’IT. Allí, encontrará un catálogo con alrededor de 60 productos, entre los cuales se encuentran chaquetas, guantes, botas, pantalones, monos, ropa de moto para mujer, protecciones y mucho más. Todo al alcance de unos cuantos clics.



