5 motivos por los que las compañías deberían aprender ciencia de datos

viernes, 29 de abril de 2022, 09:54 h (CET)

Las compañías actualmente adquieren una inmensa fuente de datos en las relaciones con sus proveedores, clientes y a través de las operaciones que llevan a cabo. Sin embargo, a la hora de analizar toda esa información y sacarle partido se presenta una gran dificultad.

La ciencia de datos se presenta como el método perfecto para solucionar este conflicto. Esto lo hace tratando los datos de una manera fácil y dando a las empresas la oportunidad de aprovecharlos para contar con una ventaja competitiva respecto a su competencia. Las técnicas de Machine Learning son un gran soporte para ello y aportan muchos beneficios.

Clientes satisfechos Las técnicas mencionadas permiten analizar los patrones de compra de los clientes. Además de aumentar los beneficios de la compañía, esto permite conocer mejor a los usuarios y, consecuentemente, ofrecerles un trato mucho más personalizado. La satisfacción de los clientes es fundamental para convertirlos en prescriptores de la empresa.

Decisiones adecuadas Una vez analizados los datos, tomar decisiones se convierte en un proceso mucho más rápido y ágil. Esto permite a la dirección adelantarse a las necesidades que presenta el mercado y lo que ofrece la competencia.

Clientes segmentados Las tendencias del mercado son cada vez más personalizadas. En ese contexto, la ciencia de datos permite dividir o segmentar en grupos los clientes que presentan características iguales. Esto facilita a la empresa poder ofrecer servicios o productos más relacionados con los gustos de cada usuario, multiplicando las probabilidades de venta y fidelización.

Disminución de los costes Los beneficios para la organización no se limitan a las áreas relacionadas con las ventas. La ciencia de datos se puede aplicar en todos los departamentos, para la atención al cliente, reducir costes, en la selección de personal, para alertar sobre máquinas que no funcionan correctamente o para identificar procesos improductivos, por ejemplo.

Menos tareas manuales La automatización de procesos de forma eficiente favorece el trato de inmensas cantidades de datos que serían prácticamente imposibles de analizar.

A pesar de todos estos beneficios, hay que recordar que contar con datos precisos, integrales y exactos es fundamental y dependerá directamente del proyecto de Machine Learning con el que cuente la empresa. Una buena forma de garantizarlo es a través de la formación que ofrecen los másters de Data Science y de Machine Learning de Máxima Formación, los cuales ayudarán a cumplir las metas de cualquier empresa.



