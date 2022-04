Adquirir productos para bebés en las Baby Weeks de FarmaSky, del 2 al 15 de mayo Emprendedores de Hoy

La llegada de un bebé recién nacido supone una gran alegría, pero también conlleva mucha responsabilidad. Con el nacimiento, los padres no solamente deberán enfrentar las inseguridades y nervios que los invaden, sino también gestionar la presión de tener todo lo necesario para los primeros meses de crianza.

Para facilitarles el trabajo y proveerles todo lo necesario, la multitienda online FarmaSky estará celebrando a partir del 2 hasta el 15 de mayo las Baby Weeks, un evento donde los padres podrán tener acceso a todo un catálogo de productos para bebés recién nacidos, con descuentos interesantes.

Baby Weeks, una oportunidad para adquirir lo necesario para el bebé recién nacido Las primeras etapas del bebé son las que más cuidados y atención requieren, ya que no pueden valerse en absoluto por sí mismos. Las Baby Weeks de FarmaSky son una forma de ofrecer la ayuda que necesitan para tener todo lo que su bebé requiere en sus primeros meses de vida. Allí estarán disponibles productos de categorías como alimentación, baño e higiene, accesorios, aparatos eléctricos, cremas y hasta regalos para bebés. Cada una de estas categorías cuenta con un amplio catálogo de artículos que son fundamentales para un recién nacido como, por ejemplo, pañales, cambiadores, chupetes, biberones, bolsos de bebé, cremas hidratantes para el cuerpo, cereales, papillas, galletas y mucho más. Lo más interesante, además de la variedad de productos, es el descuento que la firma ofrece en toda la sección de bebé.

Artículos de calidad a buenos precios Una de las cosas que más destacan de FarmaSky es la gran calidad de sus productos. De hecho, hay algunos de la sección de bebé que son muy populares y que forman parte de los artículos de primera necesidad para el recién nacido. Uno de ellos es el Mustela Pack Babygel, con el cual, gracias a una combinación exclusiva de componentes activos obtenidos a partir de ingredientes naturales, se logra un delicado cuidado de la piel del bebé en su rutina de baño. Otro de los productos resaltantes es el Suavinex Bolso Bebé Cosmética. Consiste en un bolso cómodo y práctico que además incluye dentro de sí los productos imprescindibles para el cuidado del recién nacido. Dentro se encuentra el Gel Champú Syndet de 300 ml, la Pomada intensiva de pañal de 75 ml, la Loción hidratante de 300 ml, Toallitas Dermohidratantes con 72 unidades y la Baby Cologne.

Por último, si durante las Baby Weeks de FarmaSky el usuario utiliza el código BABY10, podrá obtener el descuento del 10% sin mínimo de compra,una promoción válida hasta el 31 de mayo de 2022, exceptuando los productos de alimentación infantil.



