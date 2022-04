El Clúster Marítimo Español celebró un nuevo Encuentro con la Mar, que bajo el título El Hub Marítimo Hispano Saudí: Constitución, consolidación y oportunidades de futuro, se presentó a los socios del Clúster este proyecto. Una asociación que pretende aprovechar las oportunidades de negocio que ofrece el mercado de Arabia Saudí para la industria naval, gracias al desarrollo del programa gubernamental saudí VISIÓN 30 El presidente del Hub y consejero delegado de Ghenova Ingeniería, Francisco José Cuervas, explicó que el Reino de Arabia Saudí está en pleno proceso de transformación y apertura, para convertirse en un país industrializado y no tan dependiente del sector petrolero. Para ello, el gobierno saudí está ejecutando el plan VISIÓN 30, con una fuerte inversión en las áreas donde necesitan actualizarse. Una de esas áreas es el sector marítimo, donde la española Navantia está introducida, facilitado el acceso al país de la cadena de valor española. No obstante, Cuervas puntualizó que la vocación del Hub es abrirse a otros segmentos, no solo focalizarse en el marítimo.

También quiso aclarar que el proyecto en Arabia Saudí no es una mera acción exportadora, pues los saudíes buscan buscan una transferencia de conocimiento, así como creación e implantación de este tipo de industrias. Por ello, aclaraba el CEO de Ghenova, las empresas españolas que quieran participar deben estar dispuestas a buscar establecerse allí y colaborar de alguna manera con los saudíes.

Una asociación empresarial

"El Hub busca aglutinar intereses para poder facilitar el proceso de entrada en Arabia a las empresas españolas", explicaba Javier Gamundi, presidente de Frizonia Refrigeración-Climatización y tesorero del Hub. "Además, pretende ayudar a visibilizar el potencial de las empresas españolas, ya que de forma individualizada es más complicado. La envergadura de los demás actores en el país empequeñece las empresas españolas, lo que dificulta que los interlocutores saudíes se fijen en nosotros", comentó Gamundi, que también subrayó el carácter empresarial del Hub. En este sentido, la idea es crear un gran núcleo empresarial que sirva como punto de conexión entre Arabia Saudí y España, con el objetivo de actuar como interlocutor que sirva de catalizador entre instituciones, empresas tractoras e industria de ambos países, de cara a establecer relaciones comerciales, intercambiar información, crear sinergias, conocimiento y valor, encaminadas hacia una transferencia tecnológica y generación de talento.

Efecto tractor

También participó en el Encuentro Juan Carlos Díaz Cuadra, director de programa de Navantia, que calificó de éxito el programa desarrollado por Navantia para afrontar el reto saudí. Además, resaltó la satisfacción del cliente, atribuyendo parte del éxito a la industria auxiliar española que le acompaña. Según Díaz, “Arabia Saudí es un país con muchas necesidades, pero con muchas capacidades”, lo que supone una oportunidad para el sector marítimo español. Y eso hace que el Hub sea una buena opción para aprovechar la capacidad tractora de Navantia.

En definitiva, el país tiene un gran potencial para la industria, y la participación en el desarrollo de la industria de defensa en Arabia puede ser una oportunidad para la industria española. De ahí la importancia de disponer de un HUB con un fuerte músculo industrial. Por ello, los ponentes de la jornada explicaron que los objetivos inmediatos eran crear el músculo que les hace falta, dar a conocer el Hub y luego replicar el modelo en otros países.

Maritime HUB Hispano-Saudí

El Maritime HUB Hispano-Saudí es una organización apolítica y sin ánimo de lucro, cuyo objetivo general es asesorar a sus miembros en las relaciones comerciales que se establezcan entre Arabia Saudí y España, actuando como interlocutor de sus intereses ante las instituciones, organismos y administraciones públicas de ambos países.

Todo ello con el fin último de promover y fortalecer las relaciones comerciales entre las empresas de ambos países, facilitando el intercambio de información, la creación de sinergias entre las empresas y el conocimiento empresarial mutuo, así como la transferencia de tecnologías y la creación de talento compartido entre las empresas asociadas.

El punto de partida de esta idea fue el Clúster Marítimo Naval de Cádiz, entidad socia del CME, a través del trabajo realizado por su Comisión de Desarrollo de Negocio.