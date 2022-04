Todas las tendencias en ropa están en la tienda online Libra Shop Emprendedores de Hoy

En las pasarelas de moda más importantes del mundo, la tendencia es vestir con el mismo tono de pies a cabeza. Usar un outfit que tenga la misma gama cromática es una de las constantes estilísticas que no deja de utilizarse, ya que es una forma sencilla pero efectiva de realzar el estilismo y, a su vez, destacar la silueta femenina.

Libra Shopes una tienda online de moda femenina que tiene disponible prendas con gran variedad de estilos, amplio tallaje y diseños para todos los gustos. Sus trajes realzan la belleza de las mujeres, caracterizados por ser cómodos, versátiles y con precios asequibles.

Los outfits monocolor están en tendencia Muchos especialistas de moda consideran que las tendencias están en cambio constante, cuando la realidad es que cada vez son más longevas y difusas entre temporadas. Los outfits monocromáticos son utilizados durante casi todo el año y quien los usa transmite un aire de empoderamiento y elegancia, ya que se crea un solo bloque que realza la silueta de las mujeres, capaz de elevar el estilismo a un nivel superior.

En las recientes alfombras rojas, los atuendos con el mismo color de pies a cabeza (y en ocasiones hasta los accesorios) han sido una constante porque, aparte de reflejar la elegancia propia del evento, simplifica la tarea de combinar varias gamas cromáticas para vestirse.

Tanto el negro como el blanco siempre están presentes en esta tendencia monocolor, sin embargo, los azules, los rosados, los verdes y los amarillos también han sido muy utilizados por las celebridades y personalidades de moda. Los looks monocolor pueden ser utilizados por cualquier mujer que quiera realzar su figura elegantemente.

La tendencia monocolor en los looks de street style Muchos expertos en moda coinciden en que la tendencia monocolor no solo se aprecia en las pasarelas. En su andar cotidiano, las mujeres están utilizando prendas de un tono como protagonista, transmitiendo un equilibrio y una armonía en la imagen que solo es posible utilizando una gama cromática. El formato monocolor se considera uno de los trucos de estilo más sencillos de aplicar, por lo que nunca pasa de moda.

En Libra Shop son expertos en las tendencias, por lo que en su tienda online tienen disponible una gran variedad de trajes y atuendos monocromáticos, ideales para quienes quieren realzar sus atributos y estar elegantes. Sus diseños han sido pensados para las mujeres a pie de calle que necesiten estar cómodas con un atuendo sofisticado. Sus precios, en relación con los de la competencia, son muy asequibles y los envíos son gratuitos en compras superiores a los 50 €.



