Grupo Sesé, el gigante aragonés de logística, se lanza a la conquista de la última milla sostenible Comunicae

viernes, 29 de abril de 2022, 09:34 h (CET) En 2021 los españoles gastaron un 11% más que el año anterior online y se prevé que esta tendencia crezca hasta un 8% durante este año. Sin embargo, el aumento del ecommerce también implica un gran impacto en materia de sostenibilidad, siendo las emisiones de CO2 en el sector logístico uno de los puntos de mayor importancia en el sector.Próxima Ecommerce, de Grupo Sesé, llega para ofrecer un servicio de entrega en última milla con vehículos 100% libres de emisiones y con garantía de puntualidad El aumento de la venta online durante los últimos años se ha mantenido en imparable crecimiento desde las primeras semanas de la pandemia. Según datos del Observatorio Cetelem eCommerce, solo en 2021 los españoles gastaron, de media, 2.036 € en compras online, un 11% más que el año anterior. Por otro lado, los datos de la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España, afirman que el ecommerce crecerá entre el 6 y el 8% en el año actual y, por lo tanto, habrá un aumento de las contrataciones vinculadas al sector logístico y de transporte.

Pero este aumento imparable del ecommerce también trae consigo cuestiones importantes que tienen que ver sobre todo con el medio ambiente. Según el último informe de Statista, el transporte de mercancía por camiones ha contribuido a la emisión de CO2 en un 22% a nivel global. Un aspecto que no solo aumenta por la compra en sí, sino también por el alza en las devoluciones, que no hace más que acrecentar el uso de plásticos para embalaje o más movilización en el transporte. En este sentido, es compromiso de todos, tanto de las empresas como de los consumidores, contribuir a la disminución de emisión de dióxido de carbono, un objetivo clave en el Pacto Verde Europeo para su agenda 2050.

Próxima Ecommerce, el nuevo reto del Grupo Sesé

En este contexto, el gigante aragonés de logística, Grupo Sesé, se lanza y entra en el competitivo mercado de la entrega de última milla con una propuesta innovadora basada en tres ejes diferenciadores:

Vehículos 100% eléctricos. El compromiso de la empresa con el pacto verde europeo. Este compromiso el uso exclusivo de vehículos eléctricos que permitan entregas libres de emisiones en todos sus servicios. Una propuesta que les convierte en pioneros dentro del sector logístico español. Garantía de puntualidad.Próxima Ecommerce garantiza una entrega next day en una franja de dos horas previamente acordada con el cliente. Tradicionalmente, la empresa de logística propone al cliente una franja horaria, en turno de mañana o tarde. Frente a este modelo, Próxima Ecommerce ofrece al cliente franjas de dos horas en su horario de reparto para que elija aquellas que mejor le vienen. Además, si por lo que fuese debe cambiarse, es tan sencillo como modificarla en la página de seguimiento. De este modo más entregas se realizan a la primera, evitando reagendar entregas. Rutas Inteligentes. Con el objetivo de ofrecer la mejor experiencia de compra, Próxima Ecommerce calcula las rutas de reparto mediante un sistema de optimización que pronostica las horas de entrega y registra nuevos requerimientos que se van incorporando a la planificación en tiempo real. Un plan de expansión europeo y apertura de city hubs

Próxima Ecommerce ya opera en Barcelona, Zaragoza y algunas ciudades del suroeste de Alemania como Dusseldorf y Essen, dando servicio a una base de clientes líderes mundiales del retail y la moda en el mundo, especialmente preocupados por la sostenibilidad en la última milla.

El plan de expansión de Próxima contempla extender su red a las principales ciudades europeas en los próximos 5 años, así como la apertura de varios city hubs de recogida en estas ciudades para ofrecer entregas en punto, gestión de devoluciones y servicios de entrega al ciudadano. Todo ello, durante las 24 h del día. La compañía abrió ya hace unos meses un primer punto como experiencia piloto en la ciudad de Zaragoza.



Sobre GRUPO SESÉ

Grupo Sesé es un operador logístico integral que diseña y aporta soluciones en cualquier lugar del mundo desde hace más de 20 años. Su modelo de negocio ha evolucionado de un 3PL a un 4PL, dando importantes pasos en estos últimos 2 años al fortalecer sus divisiones de forwarding y de distribución ecommerce.

Con un equipo de más de 10.000 profesionales repartidos en 20 países; está a la vanguardia en Investigación e Innovación tanto de sus medios y procesos como de su tecnología y sistemas, lo que le lleva a liderar sectores como el transporte, la logística o los servicios industriales de valor añadido.

Está volcado en el máximo respeto a su entorno, reduciendo la huella de CO2; cuidando al máximo a las personas de su organización -mediante la prevención y formación-, y adecuando sus sistemas de gestión, con el fin de conseguir el objetivo de 0 accidentes.

Grupo Sesé está especialmente sensibilizado a través de su Fundación Sesé, en la Inserción laboral de personas con discapacidad y/o en riesgo de exclusión, así como promoviendo otras causas de marcado carácter social.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Visorjudicial.com fue preseleccionado por la Academia Internacional de Ciencias Digitales al Webby Award Hub Marítimo Hispano Saudí: Constitución, consolidación y oportunidades de futuro Sto crea el primer SATE compuesto por revestimientos con materias primas renovables Construcción, Consumo y Farmacia y biotecnología, los sectores a los que más les está costando recuperarse ¿Cómo utilizar el metaverso? Solo si es para entretener, según estudio de Sortlist