LACOMMA ampliará su red de distribución de food trucks

viernes, 29 de abril de 2022, 09:26 h (CET)

El fabricante de food trucks LACOMMA está en el proceso de búsqueda de nuevos distribuidores para la zona norte de España. Como respuesta a la creciente demanda de food trucks y al éxito del nuevo punto de distribución abierto en Talavera de la Reina a principios de este año, LACOMMA ampliará su red de distribución.

Según ha comunicado la gerente de la empresa, Mª Carmen Terrón, “las zonas de mayor interés son Cataluña, Aragón y el País Vasco por su cercanía con Francia. El nuevo punto de distribución va a jugar un papel muy importante en el posicionamiento como plataforma logística europea”.

Los puntos de distribución de LACOMMA no funcionan como una franquicia, sus procedimientos son más similares a los concesionarios de coches. El distribuidor cuenta con la exclusividad de la marca para la zona y puede añadir distintos servicios a la venta de food trucks como la rotulación o instalación de maquinaria de hostelería.

Algunos requisitos para ser distribuidor de food trucks Hay varios perfiles de empresario que encajan con el distribuidor que busca LACOMMA. “Además de disponer de unas instalaciones en la zona de interés, con espacio de exposición y para guardar stock, es importante que hable idiomas y tenga experiencia en el mundo de la hostelería”, indica Mª Carmen Terrón.

El mundo food truck reúne muchos sectores, por eso, para desarrollar el negocio, es importante contar con un equipo profesional que tenga conocimientos de fontanería, pintura, electricidad, hostelería o rotulación, entre otros. Concesionarios de coches, talleres de pintura o distribuidores de maquinaria de hostelería pueden adaptarse fácilmente, ya que la empresa ofrece formación para hacer el proceso más sencillo.

El mercado europeo y la España vaciada El distribuidor en el norte de España se encargaría también de gestionar parte del cliente final en Francia y otros países europeos. Los food trucks tienen larga tradición en Europa y han experimentado también el aumento de la demanda de este tipo de vehículos.

“El mercado de food trucks aún va a expandirse más porque no solo se trata de comidas, cada vez más solicitan oficinas, tiendas, floristerías, peluquerías, librerías…”, afirma Juan Lovi, Director de Comunicación de la compañía, el cual añade: “Creemos firmemente que es una opción muy buena también para articular la España vaciada con servicios que aportan mayor calidad de vida”.



