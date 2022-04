Marcas como Medik8 o Perricone MD muestran los productos que se necesitan para lograr una piel glow skin

La actriz Phoebe Dynevor luce una piel bella que emite luz propia, mostrando un aspecto hidratado y jugoso. La luminosidad está presente, pero de forma sutil Con más de 3,4 millones de seguidores en Instagram, la actriz británica que ha alcanzado la fama por ser una de las protagonistas de la conocida serie de Neflix, The Bridgerton, también acapara titulares por una tez impoluta y luminosa que se ha convertido en una de las pieles más deseadas a nivel mundial. "Observando su rostro podemos destacar su paridad de tono, su óvalo facial y pómulos perfectamente definidos, así como su llamativa luminosidad en el tejido", explica Raquel González, directora de educación de Perricone MD. Para alcanzar esta piel, apunta: "Se deben incorporar productos en la rutina de belleza que aporten luminosidad, jugosidad e hidratación, al tiempo que promuevan la producción de colágeno y elastina para mantener una piel sana y joven".



Como ha comentado la actriz en numerosas entrevistas, para ella el cuidado facial es realmente importante, comenzó a usar protección solar facial diaria desde los 13 años y siempre se preocupa por mantener la piel hidratada. Aquí se podrá ver una serie de productos que ayudarán a lucir una piel tan perfeccionada como la de Phoebe Dynevor esta temporada.

La clave: el tratamiento de la piel

Limpieza

Todos los expertos coinciden en que para lucir una piel perfecta, luminosa e hidratada el primer paso debe ser realizar una buena limpieza que ayude a potenciar esa luz tan deseada. Hydrating Renewing Rose Cleanser de Aromatherapy Associates está compuesto con una infusión de aceites esenciales para equilibrar e iluminar el rostro. "En su fórmula cremosa sin jabón destacan la rosa de damasco, el aceite de jojoba, o el geranio. Juntos, hidratan, y iluminan y regeneran la piel. Desprende todas las impurezas y aporta un velo de hidratación dejando el tejido firme, joven, suave como la seda y visiblemente más saludable. Es perfecto para pieles apagadas", explica Ana Yuste, directora técnica de Aromatherapy Associates, la firma británica de belleza amada por Lady Di.

Hydrating Renewing Rose Cleanser de Aromatherapy Associates

PRECIO: 38€ purenichelab.com

Escudo antioxidante

El poder de la vitamina C está más que demostrado, sobre todo cuando la fórmula está estabilizada y trabaja para optimizar la producción de colágeno y elastina. Este es el caso del suero C-Tetra de Medik8, un producto de tratamiento pensado para ofrecer al rostro protección antioxidante al tiempo que mejora el tono de la piel, aumentando la luminosidad y resolviendo problemas de hiperpigmentación. "La vitamina C que contiene es tetrahexildecil ascorbato, una forma liposoluble de la vitamina C que proporciona una excepcional protección antioxidante contra los radicales libres dañinos, al tiempo que estimula la producción de colágeno para una piel joven. Además, está potenciado con vitamina E, otro antioxidante liposoluble que protege la piel de los radicales libres", argumenta Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.

Suero C-Tetra de Medik8

PRECIO: 52€ medik8.es



Protección solar diaria

Es bien sabido la importancia de aplicar protección solar cada mañana para lograr prevenir el daño y el envejecimiento provocado por la exposición solar, por muy poco tiempo que se esté espuesto al sol cada día. Lograr dar una una hidratante de textura ligera que logre proteger el tejido será uno de los pasos más importantes de la rutina. Vitamin C Ester Photo-Brightening Moisturizer Broad Spectrum SPF 30 de Perricone MD es la hidratante estrella de la firma. Su textura mousse aterciopelada se funde a la perfección para lograr dejar un rostro hidratado, protegido y repulpado. "Es rica en ácido alfa lipoico, el antioxidante más poderoso de la naturaleza, reduce la aparición de líneas, arrugas y poros dilatados con el tiempo; vitamina C Ester para Iluminar y suavizar, además es rica en antioxidantes y ofrece protección solar a base de minerales ofreciendo protección completa contra los rayos UVA y UVB", detalla Raquel González.

Vitamin C Ester Photo-Brightening Moisturizer Broad Spectrum SPF 30

de Perricone MD

PRECIO: 77,25€ perriconemd.es



Luminosidad en el contorno

La luminosidad y jugosidad que desprende el contorno de ojos de la actriz centra todas las miradas. Para lograr mantener el contorno de ojos joven y libre de líneas y arrugas es de vital importancia aplicar tratamiento específico en este área. Recurrir a formulaciones que incluyan activos iluminadores y difusores de imperfecciones que lograrán restaurar la mirada. Illumineye C de la firma húngara Omorovicza aporta los máximos beneficios iluminadores y rejuvenecedores a la delicada piel del área de los ojos. "En su formulación destaca su majestuosa combinación de vitaminas A, C y E junto con ácido hialurónico y extracto de flor de arándano. Este rico y aterciopelado tratamiento para los ojos ofrece una potente luminosidad, hidratación y relleno instantáneo para trabajar al completo todos los signos de la edad", describe Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.

Illumineye C de Omorovicza

PRECIO: 105€ purenichelab.com

Definición del óvalo facial

Una piedra gua sha con un twist para ofrecer efecto lifting es la herramienta que se necesita para mantener la firmeza del rostro definiendo el óvalo facial y los pómulos. Boti Gua Sha de Boutijour es perfecto para apoyar técnicas de yoga facial, optimizar los beneficios de diferentes tratamientos, y hasta ofrecer relajación craneal, gracias a una estructura diseñada para cráneo y rostro patentada por la marca. "Esta beauty tool está diseñada para esculpir el rostro mediante diferentes técnicas de masaje relajante, ayudando a redefinir el óvalo facial, rejuveneciendo mejillas, barbilla, frente y toda la zona peribucal. Un gadget diseñado para ofrecer drenaje linfático y liberación de toxinas", concluye Hurtado, directora técnica de Boutijour.

Bouti Gua Sha de Boutijour

PRECIO: 55€ purenichelab.com