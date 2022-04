Generacionweb lanza el Plan Despega ayudando a las empresas a lanzar su negocio Emprendedores de Hoy

viernes, 29 de abril de 2022, 08:03 h (CET)

Si bien el diseño y el posicionamiento de páginas web son aspectos relevantes para adquirir productos o solicitar los servicios de una empresa, su éxito depende de que la marca se constituya con bases sólidas y objetivos claros.

Muchos de los emprendimientos olvidan consolidar el desarrollo de su marca antes de publicar su plataforma web, lo que, en consecuencia, deviene en una estrategia digital genérica que no arroja los resultados esperados para su crecimiento.

Teniendo en cuenta esta necesidad de ayudar a las empresas a fortalecer sus objetivos estratégicos y de marca, la compañía de diseño digital Generacionweb elaboró un programa de iniciación al que han llamado Plan Despega. Con este programa, la compañía busca asesorar a emprendimientos y organizaciones, en la consolidación y desarrollo de sus objetivos estratégicos y de promoción, partiendo de un acompañamiento práctico que permita establecer condiciones favorables para la empresa en el ecosistema digital, mucho antes de publicar su página en internet.

¿Cuáles son las características principales del Plan Despega? El plan incluye la redirección de los objetivos estratégicos de la compañía para enfocarlos y hacerlos más viables durante la promoción digital, además de un diseño completo de marca que contempla la elaboración de un logotipo con aplicación web, identidad corporativa y diseño de banners o material publicitario.

También incluye la aplicación de técnicas especializadas en el posicionamiento SEO de la marca y un plan de divulgación articulado a periódicos digitales, donde se publican constantemente artículos relacionados con los productos o servicios que la organización ofrece.

Diseño web a medida Para Generacionweb, es muy gratificante ofrecer este programa de fortalecimiento de identidad corporativa, en especial a las medianas y pequeñas empresas. Por tal motivo, ha decidido incluir el diseño de la página web a medida dentro del Plan Despega, con el interés de que cada vez más compañías confíen en las asesorías que el plan ofrece para la consolidación de su proyecto productivo.

Debido a la complejidad del programa, la compañía decidió ofrecer plazas limitadas para el Plan Despega, por lo que recomienda a los gerentes y propietarios de las empresas que se inscriban de manera temprana y no se queden sin la oportunidad de beneficiarse con los recursos que el plan ofrece.

Con este programa, Generacionweb espera servir como un trampolín que impulse a las compañías a alcanzar los objetivos que se plantearon a corto, mediano y largo plazo, abonando el terreno para que se consoliden como proyectos productivos con grandes dividendos en el futuro.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.